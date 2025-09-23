PISA. Belle epoque.

Dal 15 ottobre 2025 al 7 aprile 2026, la Fondazione Palazzo Blu presenta la mostra Belle Époque, a cura della Prof.ssa Francesca Dini, realizzata con MondoMostre e con il contributo della Fondazione Pisa.

Un viaggio affascinante nell’epoca più elegante d’Europa, raccontata attraverso capolavori provenienti da prestigiosi musei italiani e internazionali, tra cui il Musée d’Orsay, il Louvre, il Philadelphia Museum of Art, le Gallerie degli Uffizi, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Te di Mantova e importanti collezioni private mai esposte prima.

La mostra celebra il fascino, la modernità e l’eleganza della Parigi di fine Ottocento, vista anche attraverso gli artisti italiani — Boldini, De Nittis e Corcos — che da quella città trassero ispirazione, diventando protagonisti della scena artistica europea.

Il percorso espositivo attraversa i momenti salienti della Belle Époque: dagli sconvolgimenti politici del 1870 alla nascita della Parigi moderna. Con i ritratti sofisticati di Boldini, Blanche, Sargent e Helleu, le vedute di De Nittis, le atmosfere impressioniste di Zandomeneghi e l’eleganza cosmopolita di Fortuny e della Maison Goupil, rivive un’epoca irripetibile in cui arte, letteratura, scienza e costume fecero di Parigi il cuore culturale del mondo.

Fonte:

www.vivaticket.com 16 set 2025