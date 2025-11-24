PERUGIA. L’ATTESO RITORNO. Raffaello per Monteluce dai Musei Vaticani.

Dopo oltre duecento anni, torna a Perugia un’opera commissionata a Raffaello. Un ritorno atteso, carico di storia, di fede e di bellezza.

Nel 1505, le clarisse di Monteluce affidarono a un giovane pittore — Raffaello Sanzio — la creazione di una pala d’altare destinata alla loro chiesa. Ci vollero vent’anni per portare a termine l’opera; la morte del Maestro lasciò spazio all’intervento dei suoi allievi più fidati, Giulio Romano e Giova Francesco Penni. Le requisizioni napoleoniche scrissero un’altra pagina dell’incredibile storia dell’opera.

Oggi, nel 2025, “L’Incoronazione della Vergine” torna finalmente in città, al Museo del Capitolo, con un’esposizione curata dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve e dai Musei Vaticani.

Info:

Nel cuore del Giubileo della Speranza è davvero un atteso ritorno, dal 1.10.25 al 07.01.26, al Museo del Capitolo, Isola San Lorenzo, Piazza IV Novembre, Perugia

E-mail: info@isolasanlorenzo.it – tel. 075 8241011 – 370 1581907