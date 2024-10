PARMA. Mostra sugli Impressionisti: per la prima volta in Italia un capolavoro di Renoir.

Nell’anno in cui ricorrono i 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo, ad aggiungersi alle già numerose celebrazioni è la mostra alla Fondazione Magnani – Rocca a Parma, fino al 15 dicembre 2024. A rendere unica la mostra a Villa dei Capolavori – sede della Fondazione – è La Promenade, dipinto del 1870 realizzato da Pierre Auguste Renoir che arriva per la prima volta in Italia dal J. Paul Getty Museum di Los Angeles. Un prestito importante che segna una prestigiosa collaborazione tra i due musei.

La Promenade di Renoir si affianca ai dipinti di Monet, ai Cézanne e ai due Renoir della Collezione permanente, il più ricco e importante nucleo di pittura francese del periodo impressionista in Italia.

Eseguito nel 1870, La Promenade è considerato uno degli esiti più alti della produzione del pittore francese e anticipa l’arrivo dell’Impressionismo, movimento che nasce ufficialmente il 15 aprile 1874 con la prima mostra di un gruppo di giovani artisti: Monet, Degas, Pissarro, Morisot e lo stesso Renoir, pronti a trasgredire le regole dell’arte accademica sperimentando la nuova pittura fatta di luce e natura en plein air.

Ne La Promenade entrambe le figure sono cruciali per la scena, ma sono trattate in modo molto diverso. Mentre i verdi appena colpiti dalla luce nell’angolo illuminano la figura scura dell’uomo, ben illuminata e vestita di bianco è la donna, fulcro dell’intero quadro. Molto probabilmente la donna ritratta è Lise Tréhot, che fu la modella preferita e la compagna di Renoir durante la seconda metà dell’Ottocento, come si evince dalle numerose opere in cui compare.

Renoir aveva trascorso l’estate precedente dipingendo all’aperto con Monet, che lo incoraggiava a orientarsi verso una tavolozza più chiara e luminosa. Un consiglio che il pittore fa suo, tanto che la luce che filtra attraverso il fogliame diventerà un marchio distintivo delle migliori opere impressioniste di Renoir degli anni 1870 e 1880.Non solo, ne La Promenade l’artista conserva ancora i toni cupi del verde e del marrone, a cui si aggiungono una miscela di colore e tinte smaltate. Una pittura che gli consente di esprimere la sua percezione del mondo, e che rende La Promenade uno dei primi veri quadri impressionisti.

Autore: Valentina Muzzi

Fonte: artribune.com 29 set 2024