ODERZO (Tv). Le storie straordinarie. Alberto Martini ed Edgar Allan Poe.

Simbolista, esponente dell’arte fantastica, tra i precursori del Surrealismo, Alberto Martini (Oderzo 1876 – Milano 1954), definito dalla stampa inglese “Italian pen-and-ink genius” in occasione della mostra londinese del 1914, è tra i grandi protagonisti del panorama artistico internazionale di fine Ottocento e dei primi decenni del Novecento.

Pittore ma soprattutto illustratore di opere letterarie, la predilezione per il disegno ha forse parzialmente limitato la sua fama tra i posteri, anche se le sue visionarie invenzioni, le sue originali quanto misteriose creazioni nate nel clima decadente del tempo, hanno fecondato il nostro immaginario, sollecitando artisti, musicisti, autori di fumetti o registi che a lui si sono ispirati (da Dylan Dog ad Alfred Hitchcock), imponendo ora una nuova attenzione sulla sua straordinaria arte.

Nel 70esimo dalla scomparsa di Martini, Oderzo (TV), sua città natale e sede della Pinacoteca a lui dedicata con il più grande patrimonio di opere e materiali documentari dell’artista, grazie alla Fondazione Oderzo Cultura è divenuta centro propulsore e cardine di un anno di celebrazioni, tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, che avranno il loro vertice nella raffinata e potente mostra in programma dal 27 settembre nella città trevigiana, l’antica Opitergium, a Palazzo Foscolo, “Le Storie straordinarie. Alberto Martini ed Edgar Allan Poe”.

A cura di Paola Bonifacio e Alessandro Botta con il coordinamento scientifico di Carlo Sala, la mostra sarà̀ un percorso di grandissima suggestione con oltre 120 opere, tra dipinti, disegni e volumi, prestate da musei, importanti collezionisti ed eredi di Martini: opere in molti casi inedite o mai esposte prima d’ora.

Info:

Sede: Oderzo (TV), Palazzo Foscolo – via Garibaldi 65, fino al 25 marzo 2025

Orari: da martedì a giovedì, ore 9.30-13 e 14-17 | venerdì, ore 9.30-13 e 14-19 |

sabato e domenica, ore 14-19

Biglietti: Il biglietto include la mostra “Le Storie Straordinarie”, la visita alle mostre collaterali “Alberto Martini, artista dell’Onirico” e “Jacopo Valentini. Concerning Dante”, alle collezioni di Palazzo Foscolo e quella del Museo archeologico “Eno Bellis”.

Intero euro 12 – ridotto euro 10, Over 65, Studenti universitari, Militari e Forze dell’ordine, Gruppi oltre 10 visitatori, FAI, Touring Club, ANA, COOP, ICOM, Arci, Possessori ticket Museo Portobuffolè, Possessori ticket Musei Montebelluna, Ospite mycard OC.

gratuito: Minori di 18 anni, Persone disabili e accompagnatore, Mycard OC, Guide autorizzate, Giornalisti con tessera valida per l’anno in corso, Accompagnatori dei gruppi (con almeno 10 visitatori).

I residenti nel Comune di Oderzo entrano con il biglietto speciale a 6 euro.

VISITE GUIDATE in calendario:

domenica 1 dicembre, ore 15

domenica 8 dicembre, ore 15

domenica 22 dicembre, ore 15

Costo: euro 5 a persona, in aggiunta al biglietto d’ingresso

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: prenotazioni@oderzocultura.it

Contatti: palazzofoscolo@oderzocultura.it – 0422/718013