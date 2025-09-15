NAPOLI. Spinacorona, la rassegna per svelare perle musicali e tesori d’arte, per tutti.

Solo Napoli, evidenziano promotori ed organizzatori dello straordinario evento di cui trattasi, può offrire a tutti, cittadini e turisti, l’esperienza preziosa di un festival itinerante gratuito, di altissimo livello qualitativo. Ecco infatti dal 25 al 28 settembre 2025, la rassegna : “Spinacorona, passeggiate musicali napoletane”, giunta quest’anno alla sua nona edizione, promossa e finanziata dal Comune (nell’ambito di “Napoli Città della Musica”), ideata e diretta dal maestro Michele Campanella, che afferma: “La musica parla di pace. Rivestiamo la pace di bellezza”.

Quattro giorni da vivere avvolti nella grande musica nei luoghi d’arte del centro storico, con il coordinamento artistico di Giovanni Oliva, “Spinacorona” è prodotto da Artetica.

<<Spinacorona non è solo un festival di qualità – dichiara il sindaco Gaetano Manfredi – ma un viaggio unico nel cuore pulsante di Napoli. Un’esperienza che parla a tutti, ai cittadini e ai viaggiatori di ogni età, svelando perle musicali e tesori d’arte. La scelta di partire quest’anno dalla storica Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato dimostra la coerenza tra questa rassegna e il lavoro di riqualificazione che stiamo portando avanti e che proprio in piazza Mercato trova un simbolo di trasformazione all’insegna della cultura e di una ritrovata identità>>.

“Spinacorona rappresenta un esempio di politica culturale avanzata– aggiunge il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo –, capace di coniugare alta qualità artistica, rigenerazione urbana, inclusività e valorizzazione territoriale. In un contesto storico-artistico unico al mondo come il centro antico di Napoli, la rassegna assume la funzione strategica di catalizzatore civile, contribuendo proattivamente al processo di rivitalizzazione della città storica con un’azione diffusa e sistemica di restituzione degli spazi alla pubblica fruizione”.

“Il Festival – evidenzia Ferdinando Tozzi, consigliere delegato del sindaco per l’industria musicale e ľ’audiovisivo – rappresenta in modo esemplare lo spirito di Napoli Città della Musica, che per noi è più di un progetto: è una visione. L’impegno dell’Amministrazione Manfredi è valorizzare la musica come settore strategico e come strumento di crescita culturale diffusa, supportando proposte di altissima qualità come questa, che nel dialogo tra eccellenze locali e ospiti di prestigio internazionale generano valore artistico e favoriscono un virtuoso scambio creativo…”.

Ospite d’onore 2025 è il Quartetto di Cremona, confermata anche quest’anno la presenza ormai tradizionale della prestigiosa Orchestra della Toscana. Venti saranno complessivamente i concerti, programmati in meno di 100 ore, tutti in luoghi raggiungibili facilmente anche a piedi, per consentire che l’intero cartellone sia interamente fruibile agli appassionati: il format, ormai rodato, cresce quindi anno dopo anno, sia nelle adesioni di musicisti di prestigio che nel numero dei siti coinvolti, sempre confermandosi uno degli eventi più attesi nel panorama culturale partenopeo.

TRA CONFERME E NOVITA’ ASSOLUTE . Particolare cura è stata posta nella scelta dei luoghi, rinnovando come sempre i siti coinvolti. Il Festival tornerà alla Basilica del Carmine, al Museo di Mineralogia, al Gesù Vecchio, alla Biblioteca Universitaria, a Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone e a Santa Croce e Purgatorio di Piazza Mercato. Per la prima volta, entrano nel circuito di Spinacorona sedi prestigiose, quali il Salone degli Specchi di Palazzo Serra di Cassano, la Domus Ars, l’ex Ospedale della Pace (Lazzaretto), e la Chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta. Ma anche splendidi luoghi meno noti, come la Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone, la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e la Chiesa di San Giovanni Evangelista a Porta San Gennaro detta Gesù delle Monache.

Due interessanti scoperte, inoltre, saranno le Officine Carpentieri (ex Sala cinematografica degli anni ’20 e poi Studio Eiar degli anni ’50 del secolo scorso), e la Chiesa di Sant’Antonio delle Monache (attigua alla Biblioteca di Area Umanistica dell’Università), appena riaperta. La rassegna vuole essere, altresì, un invito a scoprire o riscoprire Napoli attraverso il linguaggio universale della Musica.

Spinacorona non rappresenta solo un appuntamento culturale di alto livello, ma anche un omaggio alla città e alle sue inestimabili ricchezze, richiamo imperdibile per cittadini e turisti. Grazie alla sua formula coinvolgente e inclusiva, il consolidato format attrae sempre più a Napoli anche un flusso importante di turismo colto ed appassionato, sia dall’ltalia che dall’estero, visitatori entusiasti e pronti ad una esperienza artistica e sensoriale unica, che fonde la bellezza storico-architettonica ad una proposta originale e preziosa di musica, sinfonica e cameristica, eseguita da ensemble e solisti prestigiosi, apprezzati nel mondo.

IL PROGRAMMA. Dopo la giornata inaugurale di giovedi 25 settembre, nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato e nella basilica di Maria Santissima del Carmine Maggiore, con il Quartetto di Cremona e Michele Campanella, il primo appuntamento di venerdi 26 settembre ha luogo presso la Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone (ore 16:30), con Sandro De Palma al pianoforte e Chopin. Si prosegue (ore 18,00) a Palazzo Serra di Cassano con Mario Caroli al flauto e Katharina Kegler al pianoforte (ore 19,30), e alle Officine Carpentieri con Carlo Torlontano al corno delle alpi e Massimiliano Pitocco al bayan. La giornata si conclude alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone (ore 21,00), con l’Orchestra della Toscana e Michele Campanella solista- concertatore, con Monica Leone al pianoforte, e un programma dedicato a Mozart.

Sabato 27 settembre primo appuntamento alla Chiesa di San Giovanni Evangelista a Porta San Gennaro (ore 10,00), con Mario Caroli al flauto, Angelo Montanaro al clarinetto, musiche di Berio (per il centenario), e Jolivet. Il percorso prosegue alla Domus Ars (ore 11.30), con l’attore Enzo Salomone in dialogo con Antonio Grande alla chitarra barocca, in ‘Purtuallo. Da trovatello a Scultore”. Fine mattinata (ore 13,00), presso la Chiesa di Santa Maria di Costanti- nopoli, con Enrico Baiano al clavicembalo e Michele Campanella al pianoforte, per il tributo a Domenico Scarlatti (Sonate in mi maggiore K380 e K381 Sonate in re minore K516 e K517 Sonate in re maggiore K490, K491 e K492). Il programma riprende nel pomeriggio alla Biblioteca Universitaria (ore 16,30), con Stefania Cafaro al pianoforte e la musica di Haydn; al Real Museo di Mineralogia (ore 18,00), appuntamento con Kyiv Piano Duo, composto da Oleksandra Zaiteva e Dmytro Tavanets, per uno Schubert a quattro mani; alla Basilica del Gesù Vecchio (ore 19,30), ci sarà François-Joël Thiollier al pianoforte, con musiche di Chopin e Bellini. Finale di giornata (ore 21,00) presso l’Ex Ospedale della Pace, con Gianfranco Campagnoli alla tromba, Mario Nappi al pianoforte.

Domenica 28 settembre, l’ultima giornata in agenda, si apre alla Biblioteca Universitaria (ore 10,00), con Angelo Montanaro al clarinetto, Florian Berner al violoncello, Katharina Kegler al pianoforte. Poi, presso la Biblioteca di Area Umanistica (ore 11,30) in Piazza Bellini, concerto di Frédéric Chauvel e Mark Solé-Leris, con un pianoforte Schubert a quattro mani. Ancora, al Real Museo di Mineralogia (ore 13,00), esibizione di Cristina Melis, mezzosoprano, e di Enrica Ruggiero al pianoforte, musiche di Musorgskij e Cajkovskij. Nella Chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta (ore 16:30), Simone Bellagamba al sassofono, Dominik Wollenweber all’oboe e Florian Berner al violoncello omaggeranno Berio. Alla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (ore 18,00), concerto di Jacek Kortus al pianoforte, in programma Chopin. Presso la Basilica del Gesù Vecchio (ore 19,30), Dominik Wollenweber all’oboe e Fabrizio Soprano al pianoforte proporranno musiche di Pou- lenc. Gran finale all’Ex Ospedale della Pace (ore 21,00), con Monica Leone e Michele Campanella al pianoforte, in Schubert a quattro mani.

L’ingresso a tutti gli eventi è fino ad esaurimento posti in tutti i quindici siti coinvolti in questa originale ‘maratona’ culturale. Ovviamente, tanto attesa e dunque imperdibile.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it