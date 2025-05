NAPOLI. “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”.

E’ il titolo di una suggestiva mostra, inaugurata martedì 29 aprile, nella storica chiesa di Santa Marta, scrigno di segreti e Patrimonio del Fondo edifici di culto, sita in via San Sebastiano (Decumano inferiore), nel cuore di Napoli, dove viene esposta fino al 30 settembre 2025 ad ingresso gratuito.

L’evento, significativamente, rappresenta un viaggio emozionante tra la devozione e la meraviglia, tra la storia e l’arte popolare, tra la fede di una comunità e la sua straordinaria capacità di narrare il sacro, attraverso l’incanto del presepe, quello proposto appunto al visitatore della mostra d’arte presepiale, promossa dall’Associazione Presepistica Napoletana, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli e l’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, e col patrocinio della Regione Campania.

Essa si inserisce in uno dei percorsi giubilari della città – nell’Itinerario Ianuariano del MUDD (Museo Diocesano Diffuso), configurandosi come un’occasione imperdibile per riscoprire l’anima più profonda ed identitaria della città, attraverso lo sguardo simbolico ed amorevole del suo Santo Patrono, San Gennaro.

La mostra è stata presentata alla stampa dall’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, dal Provicario Generale Arcidiocesi di Napoli, monsignore Gennaro Matino, da Padre Antonio Loffredo (MUDD), dall’Abate monsignor Vincenzo De Gregorio (Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro), dal vicepresidente del Consiglio Regione Campania, Valeria Ciarambino, dal vicepresidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Riccardo Carafa D’Andria, dalla presidente dell’Associazione Presepistica Napoletana, Adriana Bezzi Carbone, dal curatore della mostra e responsabile Cultura dell’Associazione Presepistica Napoletana, Vincenzo Nicolella.

Divisa in due sezioni principali, la mostra è frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca e realizzazione condotto dai maestri artigiani dell’APN, eredi della grande tradizione presepiale napoletana del Settecento, che tramandano, con straordinaria perizia e passione, un immenso quanto prezioso patrimonio.

La sezione: “La vita, il martirio, i prodigi”, è composta da una serie di scenografie, scolpite e dipinte a mano con minuziosa accuratezza, ispirate alla pittura sacra del XVII e XVIII secolo, che raccontano in forma plastica gli episodi più significativi della vita e del culto di San Gennaro, attraversando geografie fisiche e spirituali: dal Ponte Leproso di Benevento alla Solfatara di Pozzuoli, da via Antignano al Vomero fino alle Catacombe di Capodimonte. Ogni scena è fedele non solo alla topografia ma anche all’atmosfera dei luoghi rappresentati: un atto d’amore verso Napoli, la sua memoria e il suo rapporto viscerale con il miracolo, che nella figura del Santo si condensa e si rinnova nei secoli.

La sezione: “La processione di Calendimaggio”, invece, è una maestosa installazione lunga oltre cinque metri e profonda più di quattro, ambientata nella Napoli di fine Ottocento, e che trae ispirazione dalle vivide descrizioni di Matilde Serao nel suo celebre “Paese di Cuccagna”, oltre a basarsi su fonti documentali e note archivistiche della Deputazione di San Gennaro. La scena riproduce con fedeltà e ricchezza di dettagli la solenne processione, che si celebra il sabato precedente la prima domenica di maggio per commemorare la traslazione delle reliquie del Santo dall’Agro Marciano di Fuorigrotta alle Catacombe di Capodimonte. Il tempietto reliquiario, il busto di San Gennaro e le statue dei compatroni, sono stati riprodotti con estrema fedeltà ai modelli presenti nella Cappella e nel Museo del Tesoro di San Gennaro, mentre la scenografia, realizzata con l’arte presepiale più autentica, è popolata da circa cento pastori in abiti in stoffa, confezionati nello stile dell’epoca. Tra gli elementi più suggestivi, figurano la chiesetta di Santa Maria dell’Ovo e la fontana di Mezzocannone, entrambe demolite durante il Risanamento. In alto, al centro della scena, proprio sopra San Gennaro in processione, un angelo reca una ghirlanda di fiori: un toccante omaggio alla tradizione degli “Inghirlandati”, che richiama l’originaria caratteristica della processione.

Ad arricchire il percorso espositivo, preziosi documenti d’archivio concessi dalla Fondazione Banco di Napoli e dalla Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, offrendo così un ulteriore livello di lettura e approfondimento sul legame storico, spirituale e sociale tra il Santo e la città, e consolidando il dialogo tra la dimensione plastica dell’arte presepiale e quella documentaria della storia.

L’allestimento è corredato da didascalie descrittive in due lingue, per consentire anche ai visitatori internazionali di cogliere la ricchezza e la complessità della narrazione.

Nella mostra “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”, l’arte diventa narrazione collettiva, il sacro si mescola con il quotidiano ed ogni dettaglio contribuisce a ricostruire il mosaico vivo di una città, Napoli, in cui religiosità, superstizione, mito e rito, convivono in un equilibrio affascinante e irripetibile.

Il presepe napoletano, si afferma ancora, non è solo una tradizione artistica, ma un linguaggio culturale complesso, uno specchio identitario, un archivio della memoria collettiva capace di attraversare i secoli e raccontare – con personaggi e scene – la storia, i sentimenti e le speranze di un popolo, con San Gennaro che non è soltanto un protagonista, ma il simbolo stesso della resistenza, dell’amore e della fiducia che Napoli nutre per se stessa.

