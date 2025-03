NAPOLI. Pino Daniele. Spiritual…

Ogni elemento “in mostra”, rappresenta una tessera, un frammento, che contribuisce a delineare il ritratto di un artista e di un uomo, dando essenza ad un mosaico che restituisce al pubblico l’autenticità e l’intensità di un percorso di vita, la cui eredità va ben oltre la musica.

Dal 20 marzo al 6 luglio, infatti, la Sala Plebiscito e la Sala Belvedere del Palazzo Reale di Napoli ospiteranno: “Pino Daniele. Spiritual”, per celebrare il grande cantautore a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa, quale progetto culturale che intende rievocare le origini del mondo artistico di Pino Daniele, la sua dimensione trascendente ed il suo lascito socio-culturale. Per la prima volta, la storia di uno degli artisti più amati della musica italiana, viene raccontata attraverso un ricco collage di contenuti audiovisivi, pubblici e privati, materiali d’autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti, che lo hanno accompagnato nel suo cammino creativo.

“Pino Daniele. Spiritual”, non è solo il titolo di un evento senza precedenti, ma è un concetto che racchiude l’essenza più profonda di un Artista, il cui viaggio musicale e umano ha saputo attraversare confini geografici e culturali, coniugando, plasmando, tradizioni diverse in un’armonia unica.

Un’esposizione inedita con installazioni scenografiche, “tante rarità” concesse per l’occasione dalla “Fondazione Pino Daniele” e materiali originali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intera esperienza musicale ed umana dello straordinario Artista, esplorandone la dimensione più intima, il legame con la città ed il profondo significato che la sua musica ha assunto per generazioni di ascoltatori.

La mostra è suddivisa in due parti ed in 9 aree tematiche. La prima ripercorre la storia di Pino Daniele dal 1955 al 1977, anno di pubblicazione del suo primo album, impreziosita dalle ricostruzioni scenografiche della sala prove (la “Grotta” di tufo, punto di riferimento per suonare e fare ricerca musicale), e di un tipico live club notturno di Napoli degli anni ’70, luoghi che contestualizzano gli esordi del musicista, consentendo ai visitatori di attraversare varie epoche e di interagire con la sua magia.

La seconda parte, invece, narra in maniera intima e completa la sua vita e la sua carriera dal 1977 al 2014, attraverso un percorso cronologico che intreccia la sua evoluzione musicale e personale con un focus sugli incontri, sulle collaborazioni e sulle produzioni musicali.

La rassegna “Pino Daniele. Spiritual”, è promossa dalla Fondazione Pino Daniele, presieduta da Alessandro Daniele, con il Ministero della Cultura, Palazzo Reale, Regione Campania, Comune di Napoli, prodotta da C.O.R. – Creare Organizzare Realizzare, con la media partner di Rai e la collaborazione di Rai Teche, Archivio Luce e Fondazione Campania dei Festival, curata da Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia.

Il progetto porta il sigillo “70/10 Anniversary”, assegnato esclusivamente a eventi, progetti e manifestazioni che, oltre a rendere omaggio alla memoria di Pino Daniele, rappresentano “un valore significativo e un contributo rilevante alla sua eredità musicale e culturale”.

<<La musica – dichiara Massimo Osanna, Direttore generale Musei Ministero della Cultura – ha un intenso potenziale narrativo, proprio come tutte le arti che tradizionalmente abitano i musei. Pino Daniele, con il suo linguaggio unico, ha saputo rappresentare l’identità di una città, di una regione, di un intero Paese. Cantando la lingua di Napoli, l’ha trasformata nella lingua del mondo, mescolando il blues con le radici mediterranee, la musica nera con l’anima più autentica della sua terra>>.

Spiritual, si spiega, celebra questa fusione e il legame profondo con Napoli, città di contrasti e armonie, dove la diversità diventa essenza stessa della sua musica, come nei versi: “Napul’è mille culure, Napul’è mille paure”.

Pino Daniele, si sottolinea, è stato un cantautore capace di ridefinire il panorama musicale, un innovatore che ha saputo combinare il blues con la tradizione napoletana, dando vita a un linguaggio musicale originale, restituendo, la mostra in parola, il ritratto di un artista che ha fuso elementi musicali diversi in un’armonia irripetibile, in una visione artistica profondamente spirituale.

“Allestita in un luogo iconico della nostra città, Palazzo Reale, – sottolinea Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli – la mostra ci conduce in un viaggio di conoscenza verso l’artista ma soprattutto verso l’uomo, la sua spiritualità, la sua capacità di emozionare e far riflettere allo stesso tempo“.

Per chiosare, il suo modo di intendere e di vivere l’arte.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it