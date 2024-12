NAPOLI. Palazzo Reale espone i suoi orologi ed i restauri delle sue meraviglie.

Il Palazzo Reale di Napoli è pronto a mostrare al pubblico di esperti, visitatori e semplici curiosi, un’altra delle sue meravigliose “perle”, dei suoi capolavori d’arte, eccellenze di una cultura che non si ferma e diventa sempre più inclusiva. Ovvero la fantastica per non dire magica collezione di orologi, che verrà esposta e potrà brillare “in vetrina”, sabato 7 dicembre (apertura straordinaria serale), in occasione dell’iniziativa: “Un Sabato da Re”.

Una visita guidata a tema (con raduno del gruppo presso lo Scalone d’Onore appena restaurato), durante la quale una storica dell’arte ed un restauratore di orologi antichi, illustreranno ai convenuti gli elementi più significativi del prezioso “scrigno” di orologi.

Nel percorso dell’Appartamento Storico, ne sono esposti ben 23, realizzati tra il XVIII e il XIX secolo, di manifattura francese e inglese, tra cui si segnala una rarissima macchina musicale del 1730, opera di Charles Clay, un Thuret di provenienza farnesiana, raffigurante Atlante che regge il globo terrestre, e gli imponenti orologi realizzati per Napoleone Bonaparte, vere e proprie sculture neoclassiche in piccolo formato. Infatti, con Gioacchino e Carolina Murat, appassionati mecenati, giungono a Palazzo Reale anche una serie di orologi, facenti parte degli arredi destinati alle residenze di Napoleone. Tra questi, di particolare rilevanza artistica, l’Orologio con il Genio delle Arti, firmato sul quadrante Thomire e C./Bourdier Hr a Paris, e realizzato per il Gabinetto di rappresentanza dell’Imperatore del Palazzo del Quirinale. Su un’ampia base in marmo è collocata un’ara con il quadrante, su cui poggia la figura maschile alata che simboleggia il Genio delle Arti. L’Orologio con la Meditazione, quadrante firmato Bailly, orologiaio di Napoleone, era destinato originariamente alla Sala del Trono del Palazzo del Quirinale. Al di sopra del basamento, con il gomito alla cassa, una figura femminile, allegoria della Meditazione, è coronata d’alloro e reca un libro nella mano destra.

Nello Studio di Gioacchino Murat, è collocato il raffinato orologio con pendolo a compensazione in cassa lunga, firmato sul quadrante Bailly Hr de Leurs MM., tra applicazioni in bronzo dorato con motivi floreali stilizzati, racemi e corone d’alloro, simbolo dell’autorità imperiale, e sul cui quadrante sono raffigurate le ore, i segni dello Zodiaco e le scritte dei mesi. In pendant con quest’orologio, è il barometro, anch’esso in cassa di mogano con decorazioni in bronzo dorato.

Intanto, nel monumentale edificio storico di stile barocco e neoclassico, costruito a partire dal 1600 ed ubicato in piazza del Plebiscito, nel centro storico di Napoli, un altro tesoro d’arte del passato è tornato a splendere di luce propria. Si tratta del settecentesco “arazzo della Pudicizia”, di nuovo esposto nella Sala del Gran Capitano, per gli entusiasti visitatori di Palazzo Reale, che possono così riammirare lo splendido arazzo, ricollocato nell’Appartamento di Etichetta, al termine di un delicato e complesso intervento di restauro. La famosa opera decorativa, prodotta dalla Real Fabbrica napoletana, fa parte della serie delle “Virtù Coniugali”, realizzata per adornare la camera da letto di Ferdinando IV, nell’appartamento del Belvedere, demolito nell’Ottocento. Eseguito nel 1766 dall’arazziere Pietro Duranti, su cartone di Francesco De Mura, il capolavoro raffigura l’Allegoria della Pudicizia, rappresentata come la Castità svelata da Imeneo, e si caratterizza per l’alta qualità del modello preparatorio e la particolare luminosità dei toni, ottenuta grazie all’inserimento nel tessuto di fili di seta grezza e, in alcuni casi, anche di filamenti di argento dorato: il restauro è stato definito nell’ambito dell’intervento rientrante nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”.

Riguardo alla Sala del Gran Capitano, essa è l’undicesima tra gli ambienti musealizzati all’interno del percorso guidato, lungo l’ambulacro di Palazzo Reale. Ma è anche quella che, nell’appartamento storico della Reggia di Piazza Plebiscito, succede alla sala di Maria Cristina di Savoia o, più precisamente, all’annesso Oratorio. È denominata così per l’affresco che centra la volta del padiglione, ritraente gli episodi salienti della conquista della città di Napoli da parte di Consalvo de Cordova, detto appunto il Gran Capitano.

Ma i pregevoli eventi in programma a Palazzo Reale della città partenopea, registrano altresì una mostra fotografica testimoniale. Dal 28 novembre 2024 al 7 gennaio 2025, infatti, vengono presentati i lavori di un altro importante cantiere in corso nella Cappella Reale, rendendo partecipi i cultori di turno, del “duro lavoro che viene svolto dai restauratori, alle volte molto impegnativo, e che si trasforma in arte attraverso una piccola mostra fotografica”, come dichiarato da Paola Ricciardi, dirigente delegato dal Direttore generale Musei, professor Massimo Osanna.

Mentre si lavora alla messa in sicurezza di detto, ulteriore meraviglioso sito, 15 fotografie di Camillo Ripaldi, esposte su pannelli di cantiere, mostrano momenti di lavoro di restauratrici e restauratori nei due mesi di attività finora svolta.

“Working Class”, è un progetto fotografico nato da un’idea di Barbara Balbi, restauratrice della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, di Napoli, e direttrice dei lavori; di Almerinda Padricelli, responsabile del progetto, con la collaborazione degli esperti di Tecnicon srl, coordinati da Luigia Gambino, e di Francesca Di Martino restauratrice di Palazzo Reale.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it