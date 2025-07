NAPOLI. Musica al Castello 2025, tra jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d’autore.

Uno scenario magico per non dire surreale, grazie anche al quale la “città di Partenope” non finisce mai di sorprendere, per un pubblico delle grandi occasioni, specie in termini di spessore qualitativo.

Ci si riferisce all’evento: “MUSICA AL CASTELLO 2025 NAPOLI – CROCEVIA DI SUONI E STORIE”, in programma dal 25 luglio al 3 agosto, inizio concerti ore 21.00, con: Calibro35, A Toys Orchestra, Roy Paci, Après La Classe, Rumba de Bodas, Il Mago del Gelato, La Municipal, Daniele Sepe e il teatro-musicale di Moni Ovadia e Gianfranco Gallo.

Jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d’autore: ecco i principali ingredienti degli spettacoli “in agenda”, la cui iniziativa è promossa e finanziata dal Comune per “Napoli Città della Musica”, nell’ambito della rassegna “Estate a Napoli 2025”, ed è organizzata dalla società Arealive, meravigliosa cornice il monumentale cortile di Castel Nuovo, nono anche e soprattutto come Maschio Angioino.

<<‘Musica al Castello’ – dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – rappresenta uno dei grandi eventi della programmazione di ‘Estate a Napoli’, che si è rinnovata quest’anno puntando con decisione sulla qualità delle proposte offerte alla città e ai suoi visitatori. È un segnale forte di come Napoli continui a investire sulla cultura come motore di aggregazione e identità. Così il Maschio Angioino, monumento simbolo della nostra storia, diventa ogni sera un punto di incontro per chi ama ascoltare, riflettere e lasciarsi coinvolgere da suoni e narrazioni che parlano di passato e presente, di radici e innovazione>>.

“Al centro della rassegna – osserva Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo c’è il concetto di contaminazione, che è una delle parole chiave di ‘Napoli Città della Musica’: l’incontro e la fusione di generi, stili e tradizioni diverse, che rendono unica un’identità sonora. Sposando questa visione, l’Amministrazione comunale continua a impegnarsi nella valorizzazione della musica come linguaggio universale, in grado di unire culture e generazioni differenti”.

Il cartellone, che abbraccia influenze provenienti dal Mediterraneo, dal Centro America e dalla scena jazz internazionale, celebra la varietà e la ricchezza delle caratteristiche sonore e culturali della città, Napoli, che non è solo un luogo ma un suono, una vibrazione, un racconto che da secoli si plasma armonicamente con le voci del mondo.

È questa la sfida raccolta da “Musica al Castello”, che inizia il 25 luglio con i pugliesi : Après La Classe in “Casa di Legno Tour”, il gruppo salentino che porta sul palco un mix ‘frizzante’ di ska, reggae, rock e ritmi balcanici.

Il 26 luglio è la volta dei bolognesi: Rumba de Bodas, con il loro viaggio senza confini tra funk, jazz, latin e swing, volti a far ballare il pubblico tra assoli di tromba e testi, che parlano di libertà.

Il 27 luglio è la volta di Daniele Sepe con “Sepè le Mokò”: il sax ‘ribelle’ di Napoli incontra il cinema con una sonorizzazione dal vivo del cult: “Totò le Mokò”, per un omaggio in chiave jazz alla città e alla sua capacità di far ridere e pensare allo stesso tempo.

Il 28 luglio è il turno dei milanesi: Calibro 35, in “Exploration Tour”: funk, effetti psichedelici e atmosfere da film anni Settanta, in un concerto tanto atteso, dato che la band, dopo l’exploit internazionale, non è mai tornata ad esibirsi in città.

Intanto si cambia registro, il 29 luglio, con Roy Paci in “Live Love & Dance Tour”: il trombettista siciliano offre un jazz colto e popolare con un ensemble di eccellenza, formato da Jimmy Straniero al basso, Paolo Vicari alla batteria e Roberto De Nittis al pianoforte. Serata, quella del 30 luglio, di musica e parole, con Gianfranco Gallo che, con “Captivo”, propone uno spettacolo in grado di coniugare teatro e canzone d’autore, attraverso testi che scavano nell’animo umano.

In scena, il 31 luglio, Moni Ovadia con “Rotte Mediterranee”, un viaggio tra canti ebraici, ballate greche e racconti di migrazioni, per ricordare -si evidenzia- che il Mediterraneo è sempre stato un mare di incontri, non di muri.

Per il 1° agosto è prevista la performance de La Municipal, il duo salentino che intreccia versi d’amore e melodie indie pop, in “Dopo Tutto Questo Tempo Tour”.

Il 2 agosto, poi, il palco è per i salernitani : A Toys Orchestra, e il loro “Midnight Again Tour”: rock ipnotico e tracce viscerali, per una delle band più amate della scena alternativa italiana.

Gran finale, il 3 agosto, con i milanesi : “Il Mago del Gelato”, che propongono il loro jazz-funk irriverente, con brani tratti dall’album : “Chi è Nicola Felpieri?”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

