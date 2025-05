NAPOLI. Mostra a Palazzo Reale, si celebra l’epoca di Casanova.

“Giambattista Pittoni e l’epoca di Casanova”: viaggio nel ‘700 tra Venezia e Napoli.

Un evento ‘in vetrina’ straordinario quanto significativo, un mix eccellente di storia, arte e cultura.

Dal 20 maggio al 15 agosto 2025, nell’Alcova della Regina, al Palazzo Reale del capoluogo partenopeo, si tengono le celebrazioni per i 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova, ospitando nelle sale dell’Appartamento di Etichetta, tre opere del pittore veneziano Giambattista Pittoni (1687-1767), ed alcuni materiali provenienti dal fondo del casanovista Aldo Ravà, conservato presso la Biblioteca del Museo Correr e dalla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele di Napoli.

I tre dipinti di Pittoni, rappresentanti rispettivamente Apollo (questo è un inedito), Venere e Diana, riproducono le atmosfere voluttuose e maliziosamente libertine, sul cui sfondo si svolsero le vicende umane ed intellettuali di Casanova, e provengono dagli eredi “Miari Cumani”, discendenti di due antiche famiglie venete. Considerate scomparse, le opere sono state rinvenute e riconosciute dallo storico dell’arte, Andrea Gianluca Donati, nel 2024.

Giacomo Girolamo Casanova (Venezia, 2 aprile 1725 – Duchcov, 4 giugno 1798), fu scrittore, diplomatico, scienziato ed esoterista, ma anche protagonista assoluto di una moltitudine di stagioni erotiche da Venezia a Napoli, dove soggiornò almeno 3 volte su 5, e dove, in seguito, fiorirono gli studi casanovisti di intellettuali, del calibro di Benedetto Croce e Salvatore Di Giacomo. La mostra è curata da Palazzo Reale di Napoli (particolarmente il progetto allestitivo), in collaborazione con lo storico dell’arte Gianluca Donati e con la Fondazione Musei Civici di Venezia, coordinamento di Donatella Dentice D’Accadia.

La storia di Casanova si lega non solo a Napoli, ma anche al Palazzo Reale dove si reca nella sua seconda visita nella città partenopea, come racconta Croce nel suo testo: “Aneddoti e profili Settecenteschi”, e incontra una sorta di guida che si sarebbe offerta di fargli vedere l’edificio.

“Questa mostra rappresenta un’occasione per ritessere i fili di una vicenda poco nota che lega Napoli a Venezia –afferma Paola Ricciardi, Dirigente delegata di Palazzo Reale–. Nell’anno in cui si celebrano i 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova, Palazzo Reale arricchisce l’offerta per il pubblico facendo conoscere, attraverso l’arte, un’altra delle numerose storie, di cui è stato testimone ed uno dei personaggi illustri protagonista del ‘700 italiano”.

L’accesso all’evento è incluso nel biglietto di visita di Palazzo Reale. Uno scrigno della memoria, un’armonia di “perle”, che sicuramente incanteranno studiosi, esperti e visitatori comuni, nello scenario suggestivo di Palazzo Reale, oramai un Polo Museale, uno dei simboli di Napoli, i cui edifici, i ‘segreti’ della sue stanze, i giardini e le statue, i tesori che lo adornano, rappresentano uno dei memoriali più importanti della storia della città.

Autore: Gennaro D'Orio