NAPOLI. La personale di Mimmo Jodice, ispirata ad archetipi dell’immaginario metafisico.

E’ aperta dal 13 aprile appena scorso al 1° settembre 2025, suddivisa in capitoli ispirati ad alcuni archetipi dell’immaginario metafisico: “Lontananze”, “Archi”, “Colonne”, “Statue”, “Monumenti, “Ombre”, “Apparizioni”, “Vuoti”, ed è composta da oltre cinquanta ritratti fotografici della “città di Partenope”, posti in dialogo con dipinti di Giorgio de Chirico.

A Napoli infatti, nella Cappella Palatina, nella Cappella delle Anime del Purgatorio e nell’Armeria di Castel Nuovo, è possibile ammirare estasiati la personale: “Mimmo Jodice. Napoli metafisica”, un importante omaggio ad uno degli indiscussi maestri della fotografia contemporanea, che senza mai lasciare Napoli, sua città natale, si legge nel comunicato, ne è stato e ne è tuttora tra i più poetici e alti interpreti.

Ne emerge il profilo di Jodice quale artista spirituale, mirabile nell’utilizzare i luoghi come se fossero “pezzi di imprevedibili nature morte” È, questo, il primo appuntamento di “Napoli contemporanea 2025”, il programma di mostre ed installazioni, voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e curato da Vincenzo Trione, consigliere per l’arte contemporanea e l’attività museale, oltre che curatore dell’evento in parola.

Il progetto espositivo è finanziato dalla Regione Campania, con i fondi del Programma Operativo Complementare (POC), e promosso dal Comune di Napoli, con l’organizzazione e la comunicazione della casa editrice Electa, e la collaborazione dello Studio Mimmo Jodice e della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico.

Volto a rafforzare la vocazione al contemporaneo della città, con progetti pensati appositamente per gli spazi pubblici, da protagonisti dell’arte del nostro tempo, il programma “Napoli contemporanea” crea una relazione diretta con la città. Grazie alle opere di artisti di alto profilo, nazionali ed internazionali, e di differenti generazioni, nonchè ai loro interventi in piazze, strade, chiostri, quartieri della città, il progetto ha contribuito e contribuisce ad innescare processi di riqualificazione urbana ed a ripensare l’identità di alcuni luoghi della città, attraverso le “armi improprie” dell’arte e gli sguardi visionari di alcuni autori della stessa.

L’appuntamento “in vetrina”, inoltre, rappresenta una tappa significativa del progetto di valorizzazione di Castel Nuovo, che ha già visto crescere l’offerta museale grazie all’acquisizione dell’opera: “Lacrime di coccodrillo”, realizzata nel 2023 da Francesco Vezzoli, appositamente per le Prigioni del castello, ed alla collocazione nel cortile monumentale dell’installazione: “La freccia nel cuore”, di Gaetano Pesce.

Domenica 13 aprile 2025, Castel Nuovo è stato eccezionalmente aperto per consentire la visione della mostra, con ingresso gratuito, dalle ore 10.30 alle ore 18. A seguire, fino al 1° settembre, essa sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

La biografia di Mimmo Jodice, dal titolo “Saldamente sulle nuvole”, è stata pubblicata nel 2022. L’Artista vive a Napoli, dove appunto è nato nel 1934. Fotografo di avanguardia sin dagli anni Sessanta, attento alle sperimentazioni ed alle possibilità espressive del linguaggio fotografico, è stato protagonista instancabile nel dibattito culturale, che ha portato alla crescita ed all’affermazione della fotografia italiana anche in campo internazionale.

Agli inizi di detti anni, prende il via una serie di sperimentazioni sui materiali e sui codici della fotografia, usando il mezzo non come strumento descrittivo, ma creativo.

Negli anni ’70, vive a stretto contatto con i più importanti artisti delle neo – avanguardie, che frequentavano Napoli in quegli anni, dedicandosi sempre più alla fotografia di ricerca concettuale.

Nel 1980 pubblica “Vedute di Napoli”, dove Jodice avvia una nuova indagine sulla realtà, lavorando alla definizione di un altrettanto spazio urbano e del paesaggio, scegliendo una visione non documentaria ma sottilmente visionaria, di lontana ascendenza metafisica, alla quale resterà sempre fedele, segnando una definitiva svolta nel suo linguaggio ed in quello della fotografia internazionale.

La ricerca sull’archeologia e sul Mediterraneo, iniziata nel 1986 e che ancora continua, ebbe come risultato un libro: “Mediterraneo”, pubblicato da Aperture (New York), ed una mostra al “Philadelphia Museum of Art”, nel 1995, che ne acquisisce le opere.

Nel 2009, Il Palazzo delle Esposizioni di Roma gli dedica una grande retrospettiva e, nel 2011, viene invitato dal Museo del Louvre per una personale con un nuovo lavoro: “Les Yeux du Louvre “.

Nel 2013, riceve il Premio Feltrinelli dall’Accademia dei Lincei. Sempre in quell’anno, il Ministero della Cultura francese gli conferisce l’onorificenza di “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres”.

Nel 2016 il Museo Madre di Napoli (MANN), con la curatela di Andrea Viliani, gli dedica una grande mostra antologica: “Attesa 1960-2016”, mentre dal 2018 al 2024 i suoi capolavori vengono esposti al “Multimedia Art Museum” di Mosca, al “Museo Eretz” di Tel Aviv, allo “Jeu de Paume” di Parigi, alla “Triennale” di Milano, alla “Galerie Karsten Greve” di Parigi e St. Moritz, al “MAC” di Gibellina, Galleria d’Italia di Torino, Maxxi Roma, Villa Bardini Firenze, Centro Italiano per la Fotografia “Camera” di Torino.

Insomma, un successo da onore al merito.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it