NAPOLI. La Città della Musica verso un Natale di emozioni.

Cittadini e turisti alla scoperta delle bellezze e degli scrigni artistici partenopei.

* ICRA Project (famoso Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore – Scuola d’arte drammatica, del territorio e oltre), presenta infatti dal 26 al 30 novembre alle ore 19:30, presso la sagrestia di San Severo al Pendino in via Duomo 286, il concerto teatrale “Grand Tour a Napoli”, promosso e finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito di detto progetto, e composto da letture, canzoni, brani per trio musicale e dialoghi, tratti dalla letteratura colta e popolare, dell’alveo internazionale europeo e partenopeo, tra il secondo Settecento e la fine dell’Ottocento.

Le testimonianze su Napoli e sulla Campania, sono di tanti viaggiatori speciali tra cui Johann Wolfgang von Goethe, Anne Marie du Boccage, Charles de Brosses, Stendhal, il marchese de Sade, Alexandre Dumas padre, Mary Shelley, comparate a pagine bizzarre, vivaci ed evocative di autori napoletani come l’abate Ferdinando Galiani e Matilde Serao. A questi, si intrecciano brani cantati dall’opera musicale e poetica di Gaetano Donizetti, Paolo Tosti, Pasquale Mario Costa Guillaume Louis Cottrau, Raffaele Calace, Giuseppe Saverio Mercadante, Gabriele d’Annunzio, Salvatore Di Giacomo, Giovanni Paisiello.

<< Il concerto teatrale di ICRA Project, afferma nell’apposto comunicato Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per l’industria musicale e l’audiovisivo, è coerente con le linee d’indirizzo di “Napoli Città della Musica”, in particolare con quella relativa alla valorizzazione del patrimonio monumentale e paesaggistico napoletano. La musica diventa uno strumento per animare in questo caso la sagrestia di San Severo al Pendino e, in generale, per condurre cittadini e turisti alla conoscenza dei tesori del territorio urbano>>. Il Grand Tour, per spiegare meglio, era un lungo viaggio intrapreso da giovani dell’aristocrazia europea e da artisti, scrittori e musicisti, a partire soprattutto dal XVIII secolo, con lo scopo di ampliare le loro conoscenze tra arti figurative, musica, teatro, architettura, la cui destinazione principale era proprio l’Italia, con particolare attenzione a Napoli e parte del Mezzogiorno.

Grand Tour a Napoli, è un viaggio nelle atmosfere vissute da colti viaggiatori dell’epoca, e nel concerto teatrale chiari sono i riferimenti alle gouaches pittoriche napoletane, diffuse sempre più dal secondo Settecento in poi, quale proposta alternativa, basata su una forte tradizione, che propone la lettura di un territorio con una cultura e stratificazione millenaria, fitta di riferimenti poetici, ambientali, paesaggistici e musicali.

Il significativo evento, ad ingresso gratuito, si presenta come un delicato cammeo di brani in italiano, napoletano e francese, nell’interpretazione di: Lina Salvatore, Gabriele Bacco, Michele Monetta e del trio musicale composto da Lorenzo Marino, Lorenzo De Lucia, Simone De Simone, mentre si avvale della consulenza storica, musicale e drammaturgica, del filologo Gianni Garrera.

* Ecco inoltre, stesse finalità, la rassegna: “Vivi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”, promossa dall’Assessorato al Turismo del comune di Napoli e giunta, quest’anno, alla sua terza edizione, denominata “Viaggio nella Napoli segreta verso un Natale d’emozioni”.

Programma. Si inizia con lo spettacolo “Napoli Paradiso”, di e con Gianfranco Gallo in scena con la Compagnia Stabile Girovaga di Famiglia, nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (Largo Banchi Nuovi), in programma venerdì 20 e sabato 21 dicembre, alle 20:45.

* Domenica 22 dicembre, alle 11:00, in piazza Gian Battista Vico, il Teatrino di burattini “Ferraiolo Adriano”, propone lo spettacolo “I segreti di Pulcinella – Lo stipo misterioso”.

* Mercoledì 25 dicembre, alle 20:00, nella Cattedrale di Napoli, in via Duomo, in programma il Gran Concerto di Natale con Mario Stefano Pietrodarchi (Bandoneon), e il coro e l’orchestra sinfonica dei cantori di Posillipo diretti da Gaetano Raiola. Giovedì 26, sono in programma due concerti e uno spettacolo.

– Nella Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, in via Duomo, alle 19:00, la Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Gaetano Russo, propone: “Concerto per un giorno di festa”;

– nella Chiesa di Sant’Anna alle Paludi, al Corso Arnaldo Lucci, alle 19:00, andrà in scena “La cantata dei pastori. Il Vero Lume tra le Ombre” a cura di Carlo Faiello, con Giovanni Mauriello, Matteo Mauriello, Elisabetta D’Acunzo, Marianita Carfora e con i solisti dell’Orchestra di Napoli dei Pellegrini;

– al Poggio, in via Nuova Poggioreale 160, andrà in scena “Captivo” di e con Gianfranco Gallo, accompagnato da Antonio Maiello alle chitarre e Michele Visconte (basso e violino). Come pure,

* venerdì 27, sono in programma due appuntamenti:

– alle 19.00, nella Chiesa di San Ferdinando, in Piazza Trieste e Trento, l’Orchestra Discantus, diretta da Luigi Grima, con il soprano Giulia Lepore, propone il concerto “Note di gioia”;

– alle 21.00 invece, sempre al Poggio, Luigi Esposito propone “Portami a vedere il mare”, concerto per pianoforte.

– Sabato 28 alle 19:00, nella sede della Fondazione Il Canto di Virgilio – Domus Ars, in via Santa Chiara, è in programma “Christmas in jazz”, con Marina Bruno e Gabriella Di Capua (voci), Giuseppe Di Capua (piano), Simone Vita (basso elettrico), Manuel Capolupo (batteria).

* Domenica 29 dicembre alle 19:00, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata, in via Giacomo Leopardi, andrà in scena “La cantata dei pastori. Il Vero Lume tra le Ombre”, a cura di Carlo Faiello, con Giovanni Mauriello, Matteo Mauriello, Elisabetta D’Acunzo, Marianita Carfora, e con i solisti dell’Orchestra di Napoli dei Pellegrini.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it