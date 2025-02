NAPOLI. Etere, una mostra di Domenico Sepe tra forma e rivelazione, tra passato e presente.

Inaugurata sabato pomeriggio 8 febbraio, resta esposta fino all’1 marzo prossimo.

Trattasi della mostra personale del Maestro Domenico Sepe, intitolata: “Etere”, un viaggio tra forma e rivelazione”, un dialogo tra passato e presente, un nuovo, straordinario evento, si legge, che fonde il linguaggio scultoreo contemporaneo con il fascino dell’arte antica, e che viene ospitato negli eleganti ambienti dal Museo Civico Gaetano Filangieri, nel centro storico pulsante di Napoli (via Duomo 288), storico sito dall’architettura rinascimentale, nell’interno del quattrocentesco Palazzo Como, dedicato è noto alla scultura, alla pittura, alle arti applicate ed alla conservazione dei libri antichi.

A cura di Lorena Cangiano, Giuseppina Iacovelli, Anna Pia Secondulfo e, naturalmente, del direttore del Museo, Paolo Iorio, prefazione artistica della storica dell’arte Isabella Valente, la meravigliosa esposizione prende il nome dall’inedito catalogo d’arte, che raccoglie e sintetizza il percorso artistico di Sepe, testimoniando il suo incessante dialogo tra materia e spirito. Realizzata in collaborazione con il Presidente della commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli, Luigi Carbone, IsArt e Mix Communication, la mostra si presenta come un evento capace di attivare nuove connessioni tra artisti, opere e pubblico.

Le sale del Museo Filangieri, con la loro collezione di capolavori, diventano così il palcoscenico ideale per un’esperienza immersiva, che invita il visitatore a “confrontarsi” con capolavori di grandi artisti come: Francesco Jerace, Tito Angelini, Jusepe de Ribera, Luca Giordano e Battistello Caracciolo, e per accogliere intanto le creazioni di Sepe, generando un suggestivo scambio tra epoche, tecniche e visioni artistiche.

Il percorso espositivo si sviluppa in un dialogo continuo tra il classicismo delle opere, custodite nel Museo, e le sculture liriche in alluminio, bronzo e argilla cruda, realizzate appunto dal Maestro Sepe, il cui obiettivo è chiaro: trascendere i confini temporali per dare vita ad un dialogo artistico, poetico e rivelatore.

L’esposizione si configura come un viaggio nell’arte senza tempo e senza confini, dove antico e moderno si intrecciano armoniosamente tra eleganti motivi floreali musivi, busti marmorei e forme scultoree ispirate ad un’estetica, sospesa tra Oriente e Occidente.

Il sostegno da patrocinio morale, concesso dal Comune e dalla Città Metropolitana di Napoli, si aggiunge a quello di numerosi sponsor e “realtà della comunicazione”, rendendo l’evento ancor più accessibile e ricco di appuntamenti soprattutto culturali, tra cui la presentazione del catalogo: “Domenico Sepe al servizio di Bond, James Bond”, a cura di Michelangelo Iossa, prevista per il 24 febbraio alle ore 12.00: un volume che offre una ulteriore chiave di lettura sulla produzione dell’Artista.

La mostra sarà pure arricchita dalle fotografie di Gianluigi Sperindeo dedicate alle opere in argilla cruda dello stesso. Con questa esposizione, Domenico Sepe conferma il suo ruolo di ponte tra epoche e linguaggi artistici, valorizzando il ricco patrimonio culturale di Napoli attraverso una scultura che non solo plasma la materia, ma rivela emozioni e suggestioni senza tempo.

“Etere. Tra forme e rivelazioni”, non è solo una mostra, ma un varco sensoriale che invita il pubblico a riscoprire il potere espressivo dell’arte nella sua più autentica essenza, a decifrare il linguaggio artistico di Sepe, di “concetti e suggestioni che si intrecciano tra realtà e finzione”, preannunciando un’opportunità unica per avvicinarsi a forme d’arte in continua evoluzione, attraverso i materiali e l’immaginario di un Artista in costante ricerca.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it