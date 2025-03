NAPOLI. Cinema ad Alta Voce, per un dialogo attivo tra pubblico non vedente e vedente.

Cinema ad Alta Voce Fest 2025, senza barriere: un evento più che significativo, che si concentra sull’accessibilità culturale per le persone con disabilità visiva e non solo.

Napoli, da lunedì 10 a venerdì 14 marzo, ospita da “cornice ideale” il Ciav, con tra gli obiettivi fondamentali il coinvolgimento, il dialogo attivo tra pubblico non vedente e quello vedente. Un passo importante nella costruzione di una cultura più inclusiva. Ecco infatti al via, la prima edizione del festival di cinema dedicato ai ciechi e agli ipovedenti.

Tra gli ospiti della kermesse, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, nell’ambito del progetto “Cohousing Cinema Napoli”, ed organizzata dall’associazione culturale Allelammie, figurano: Peppe Barra, Maura Delpero, Adriano Pantaleo, Claudia Napolitano, Adele Pandolfi, Sara Penelope Robin, Gnut, Rocco Mentissi, Manola Rotunno, Nicole Millo e tanti altri.

Dopo il fortunato esperimento degli “Stati generali del cinema accessibile”, che si è svolto nel dicembre scorso alla sede UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) – Campania, un convegno durante il quale è emersa con forza l’urgenza di ripensare alla gestione culturale dell’intero sistema dell’audiovisivo, in una chiave di maggiore sostenibilità, l’evento in parola appare come la sua più naturale e concreta evoluzione.

Dal 10 al 14 marzo, dunque, un programma ricco di appuntamenti si snoderà tra i laboratori mattutini, riservati agli studenti di scuole e accademie, e tra proiezioni e performance varie, tutte a ingresso libero, che avranno luogo di pomeriggio e sera (rispettivamente dalle 16 e dalle ore 21), al Cinema Modernissimo del centro storico di Napoli.

Oltre alla cine-passeggiata, prevista per il 13 marzo alle ore 10:30, per una mappatura e audio-narrazione di “Gatta Cenerentola”, del regista Alessandro Rak, i workshop visivo-tattili contempleranno temi come l’accessibilità, le tecniche di audiodescrizione, l’intelligenza artificiale nel cinema e la partecipazione dei non vedenti nel processo creativo – distributivo della filiera.

Che si tratti di film o cortometraggi, le opere proiettate, si legge nel comunicato, saranno fruibili dai non vedenti, con audiodescrizione, tramite l’app MovieReading (da scaricare prima dell’accesso in sala), o audiodescrizione in tempo reale a cura di giovani collaboratori non vedenti, mentre da tutti gli altri con sottotitoli, favorendo così una condivisione tra pubblici eterogenei e garantendo un’esperienza più partecipata ed inclusiva per tutti.

Nel caso di podcast, audiolibri e live audio-drama, invece, il pubblico in sala sarà dotato di mascherine per una fruizione bendata. Inoltre, in una prospettiva multisensoriale che integri il cinema alle arti performative, non mancheranno come ospiti in cartellone, i su citati attori, musicisti e artisti vari.

<<La scelta di Napoli come sede della prima edizione non è casuale: la città si conferma crocevia di esperimenti culturali all’avanguardia, in grado di promuovere un accesso universale ai contenuti. L’iniziativa va oltre la semplice fruizione dei film, proponendo un vero e proprio ripensamento dell’intero sistema audiovisivo, puntando su una gestione più sostenibile e inclusiva.

Il programma ricco di eventi e la forte attenzione all’accessibilità – con audiodescrizioni, sottotitoli e tecniche innovative come l’uso dell’intelligenza artificiale – offre una risposta concreta alle esigenze di una comunità spesso marginalizzata. Un’iniziativa che, attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti, non solo arricchisce l’offerta culturale, ma contribuisce a ridurre le barriere tra i diversi tipi di pubblico, promuovendo un’arte che è realmente per tutti>>, afferma il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Sergio Locoratolo. «Siamo felici di organizzare questa prima edizione proprio nella città di Napoli – spiega il direttore artistico, Rocco Calandriello –, un evento che non solo celebra la narrazione cinematografica e letteraria, ma la rende accessibile ad un pubblico più ampio e diversificato.

Le sezioni del festival, pensate per essere inclusive anche per un pubblico di non vedenti, rappresentano un’opportunità unica di esplorare nuove modalità di fruizione del cinema, grazie all’ibridazione e alla complementarietà di audiodescrizioni, audiolibri, audiogaming e podcast.

La risposta da parte di registi, produttori e artisti del mondo dello spettacolo e da parte di scuole e accademie è stata davvero entusiastica, e farà di questa edizione un inizio da sviluppare nel tempo, promuovendo progetti volti a rendere il cinema sempre più accessibile, sia nel processo produttivo che nella sua dimensione creativa e narrativa».

“CiAV Fest 2025” registra, inoltre, la collaborazione di: MovieReading, Premio Fausto Rossano, Tactile Vision, Anac Campania, Film Commission Regione Campania e, in media partnership, con RAI Pubblica utilità.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it