NAPOLI. Arriva all’acquario con i suoi disegni Joan Jonas, la signora americana della performance.

Arriva a Napoli Joan Jonas (New York, 1936), la signora americana della performance che “non espone, condivide”, considerata una delle pioniere della video arte, figura centrale di tale movimento dalle fine degli anni ’60.

Da lunedì 24 marzo (dalle 18 alle 20), al 4 maggio 2025, all’Acquario della Stazione Zoologica Anthon Dohrn di Napoli (Villa Comunale), Jonas presenta una selezione di nuovi disegni, ispirati agli acquerelli scientifici, collezionati e conservati negli Archivi Storici della SZN, quale esperienza unica, un evento imperdibile, promosso ed organizzato in collaborazione con: Galerie Gisela Capitain (Calata Trinità Maggiore), la Stazione Zoologica in parola, l’associazione Amici dell’Acquario.

L’Artista, che aveva già visitato l’istituto negli anni Settanta, ha potuto lavorare, come appena citato, sul raro e prezioso materiale scientifico del loro archivio – incisioni e stampe del mondo marino – per dare vita alla serie napoletana: “Fish Drawings”, opere su carta, nate dalla combinazione di scoperte personali e sperimentazioni artistiche con la natura.

«Uno dei primi pensieri che mi viene in mente – ha sottolineato più volte – è che i ghiacciai si stanno sciogliendo, ciò porta a immaginare un mondo acquatico».

Collaborando da tempo con il biologo marino David Gruber, Jonas ha approfondito l’interesse per gli ecosistemi marini, disegnandoli ripetutamente con dell’inchiostro blu, un processo creativo che l’ha portata ad esplorare forma e movimento.

I “Fish Drawings” non solo sono stati da lei sviluppati come pratica performativa, ma fanno parte di un più ampio confronto con diversi soggetti, dai mondi sommersi allo scioglimento dei ghiacciai, agli ambienti acquatici immaginari.

Una vera e propria passione per i pesci crebbe in lei, dopo aver scovato un dizionario ittico giapponese in un negozio dell’usato a San Diego. Copiate le dettagliate illustrazioni a colori di varie specie di pesci, cominciò a disegnarle ripetutamente con dell’inchiostro blu, un processo creativo, questo, che l’ha portata ad esplorare forma e movimento.

Nell’ambito del progetto Moving Off the Land (dal 2016 a oggi), e della sua collaborazione con il biologo marino David Gruber, Jonas ha approfondito l’interesse per gli ecosistemi marini. Ha quindi incorporato i suoi disegni all’interno di installazioni immersive, arricchite da opere di video arte, sculture in vetro, specchi ed altri oggetti, al fine di creare un’esperienza multimediale dell’universo marino.

L’ispirazione, che Jonas trae da una profonda passione per la natura e per il mondo animale, sperimentata nel corso di sei decenni, costituisce un aspetto fondamentale della sua recente produzione artistica, che comprende performance, installazioni e video-arte, intrecciando media e linguaggi.

L’Acquario di Napoli, il più antico d’Italia (aprì i battenti nel 1874), e le cui vasche sono posizionate in ordine di profondità, rappresenta quindi uno spazio espositivo che riveste un particolare significato per Jonas. È l’unico acquario del XIX secolo che ancora conserva la propria struttura originaria.

La mostra all’Acquario di Napoli entra splendidamente in dialogo con l’altro importante evento, che si tiene a C.A.S.A. (Centro delle Arti delle Scene e dell’Audiovisivo) – Palazzo Degas, sempre a Napoli, e la sua si piò dire concomitante, pionieristica, installazione multimediale: Volcano Saga (Video 1989, regista Joan Jonas).

Insomma due significativi appuntamenti, da studiosi, esperti e pubblico delle grandi, meravigliose occasioni.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it