NAPOLI. Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, Rubens e Baglione ospiti d’eccezione.

Due “ospiti” d’eccezione, per celebrare lo scambio tra Capodimonte e le Gallerie nazionali di arte antica di Roma.

Fino al 7 luglio 2025, ad impreziosire la collezione del Museo e Real Bosco di Capodimonte: un patrimonio artistico-culturale di 47mila opere, che vanno dal Duecento ai nostri giorni, a Napoli sono arrivati ed esposti “in vetrina” due capolavori: ‘San Sebastiano curato dagli angeli” (1601-1602, olio su tela – 155,5 x119,5 cm), del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens, e ‘Amor sacro e Amor profano’ (1602, Olio su tela – 240 x 143 cm), di Giovanni Baglione, da ammirare nelle sale 61-62 del monumentale sito architettonico, un unicum sul panorama nazionale ed europeo.

L’opera di Rubens è in dialogo con alcune potenti raffigurazioni del martirio del Santo, nelle collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte (sala 61): i dipinti di Domenico Cresti detto il Passignano, Bartolomeo Schedoni, Andrea Vaccaro, Mattia Preti.

Da Palazzo Barberini, altra sede delle Gallerie, in prestito (allestito nella sala 62), anche ‘Amor sacro e Amor profano’, di Baglione, pittore e biografo, noto anche come anti-Caravaggio, protagonista della celebre rivalità con il Merisi, che portò a processo per ingiurie nella Roma del primo ‘600.

<< L’arrivo di questi due capolavori rientra in un significativo scambio con le Gallerie Nazionali di Arte Antica – spiega Eike Schmidt direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte – sarà l’occasione per i frequentatori di Capodimonte, soprattutto per i cittadini che vengono al museo regolarmente, di ammirare questi dipinti, raramente prestati, in un diverso contesto e per giunta a Napoli.

Un dialogo che stimolerà nuove riflessioni e paragoni, nel caso del San Sebastiano di Rubens con un allestimento dal punto di vista iconografico che è un vero e proprio compendio seicentesco sul tema.

Mi piace ricordare che il capolavoro di Baglione torna a Napoli esattamente dopo 40 anni dalla mostra epocale ‘Caravaggio e il suo tempo’ firmata da Causa e Spinosa>>.

Sebastiano, militare romano, viene ricordato, si convertì al cristianesimo e fu condannato a morte per aver diffuso la fede tra i suoi compagni. Legato e trafitto da frecce, il suo corpo venne lasciato in pasto agli animali, ma la vedova Irene lo trovò ancora moribondo e lo curò con l’aiuto di una serva. Sebastiano poté quindi riprendere l’attività di proselitismo, ma gli fu presto inflitto un nuovo martirio: la fustigazione. Il suo corpo doveva essere poi gettato nella Cloaca Maxima in segno di disprezzo, però venne recuperato dalla matrona Lucina, che gli diede degna sepoltura. La figura del soldato martire ha avuto grande fortuna nell’arte: dapprima uomo barbuto in armatura, poi sempre più spesso giovane nudo, trafitto da frecce, occasione per mostrare una avvenente anatomia, una delle poche che avesse il diritto di essere esposta anche in ambienti sacri.

Nell’opera ‘ospite’ di Rubens: “San Sebastiano curato dagli angeli”, è rappresentato il momento successivo al primo martirio: il suo corpo, legato a un albero, è stato trafitto dalle frecce e quattro angeli sono intenti a soccorrerlo ed a liberarlo, una variazione dell’artista alla più comune iconografia con la vedova Irene. Il potente corpo maschile del protagonista, come quelli più minuti dei suoi salvatori, mostrano -si legge ancora- una fisicità debitrice dello studio dell’Antico e di Michelangelo, vere rivelazioni dei due soggiorni romani del pittore fiammingo. Co-protagonista della scena è la grande corazza a sinistra, riferimento al suo ruolo di militare, ma anche virtuosismo pittorico di Rubens, che rende l’effetto riflettente del metallo. Il pittore restituisce una versione pienamente barocca e reinterpreta il soggetto, insistendo su una resa teatrale e sottilmente erotica.

In concomitanza con le celebrazioni del Giubileo 2025, ‘La Flagellazione’ di Caravaggio, di proprietà del Fondo Edifici di Culto, in consegna a Capodimonte dal 1972, è esposta a Palazzo Barberini nella mostra: Caravaggio 2025 (fino al 6 luglio).

Dopo Rubens e Baglione, nel mese di marzo atteso anche un terzo ‘Ospite’ a Capodimonte, per il ciclo aperto lo scorso anno da Courbet: è Ludovico Carracci con ‘L’Annunciazione’ (1585. Olio su tela cm 182,5 × 221 cm), prestito della Pinacoteca Nazionale di Bologna.

