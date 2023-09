MILANO. Botero: la prima mostra dopo la morte.

A dieci giorni dalla scomparsa dell’artista Fernando Botero (Medellìn 1932 – Montecarlo 2023), si annuncia la prima mostra post morte al Museo della Permanente di Milano, dal titolo Via Crucis. La Passione di Cristo. Il progetto espositivo raccoglie sessanta opere (tra olii e disegni preparatori) provenienti dal Museo di Antioquia, in Colombia. La serie era stata donata dal pittore nel 2012, da cui emergono riferimenti ai grandi Maestri come Paolo Uccello, Peter Paul Rubens, Diego Velàzquez, Paul Cèzanne e Pablo Picasso.

Via Crucis. La Passione di Cristo è un ciclo di dipinti che Fernando Botero realizzò tra il 2010 e il 2011, ed è composta da 27 olii e da 33 opere su carta dove si esprime il suo rapporto intimo con la religione. La dimensione spirituale è sempre stata una tematica vicina alla ricerca del pittore, sin dall’infanzia trascorsa in Colombia, tra immagini devozionali e pratiche religiose ben radicate nella comunità. I toni ironici e giocosi che di solito animavano le sue tele vengono meno, lasciando il posto al dolore e alla tragedia che si esprime con sguardi tristi e malinconici. Un ciclo pittorico che non solo affronta il delicato rapporto dell’artista con il divino, ma accompagna il pubblico a riflettere sulla poesia, il dramma e la potenza della Passione di Cristo, attraverso la pietas.

Queste opere sono arrivate nella città natale di Botero, Medellìn, durante la settimana di Pasqua del 2012 per celebrare gli ottant’anni dell’artista. In quell’occasione il pittore decise di donare l’intera serie al Museo di Antioquia che, oggi, presenta per la prima volta postuma alla morte dell’autore. Questa mostra non solo dà modo al pubblico di scoprire un aspetto intimo e privato di Botero, ma mette in comunicazione due musei internazionali.

Info:

Milano// dal 23 novembre 2023 al 4 febbraio 2024

Via Crucis. La Passione di Cristo

Museo della Permanente

Via Filippo Turati 34, Milano

https://mostrabotero.it

Autore: Valentina Muzi

Fonte: www.artribune.com