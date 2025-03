MILANO. Art Déco. Il trionfo della modernità.

Milano, Palazzo Reale celebra l’Art Déco con la mostra ‘Art Déco. Il trionfo della modernità’, in programma dal 27 febbraio al 29 giugno 2025 e curata da Valerio Terraroli. L’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi: “La mostra rappresenta un momento di straordinario approfondimento culturale, in cui si intrecciano arte, società e storia”.

Nel 2025 si celebra il centenario di uno dei più noti eventi espositivi del Novecento: l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, aperta a Parigi nel 1925. Un evento che codificò un nuovo gusto estetico internazionale – diffuso rapidamente in Europa nel primo dopoguerra, appunto lo ‘Stile 1925’ o ‘Art Déco’ – ma che in particolare decretò universalmente il successo delle arti decorative italiane. In questa nuova dimensione raffinata ed elegante – tra alto artigianato artistico e produzione industriale – si pongono le fondamenta per quella sintesi fatta di qualità dei materiali, straordinarie competenze tecniche e creatività uniche, nota in tutto il mondo come Made in Italy.

Il progetto è promosso dal Comune di Milano-Cultura e prodotto da Palazzo Reale e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE. La mostra vede come istituzione partner Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia ed è reso possibile anche grazie alla collaborazione con Iris Ceramica Group, main sponsor della mostra e BPER Banca Private Cesare Ponti, sponsor della mostra.

Grazie anche al MIC-Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza e alla Fondazione Vittoriale degli Italiani di Gardone (Brescia), che hanno contribuito con prestiti importanti alla realizzazione di questo progetto espositivo, la mostra ha l’obiettivo di approfondire la genesi, lo sviluppo e la rapida fine dell’Art Déco. Se infatti in Francia e in Italia l’Art Déco durerà effettivamente solo un decennio, questo fenomeno stilistico avrà però modo di diffondersi nel resto del mondo ancora per tutti gli anni Trenta. ‘Art Déco. Il trionfo della modernità’ non solo propone una specifica attenzione alle preziose manifatture che definirono – in particolar modo in Francia e in Italia – la cifra stilistica della ‘modernità’ degli anni Venti, ma vuole anche aprire una finestra più ampia su quel periodo storico assolutamente affascinante, evocando sullo sfondo tratti della società europea: i luoghi e i modi di vivere, la moda, l’architettura, il progresso tecnologico e il proto-design, senza dimenticare le incertezze e le continue tensioni economiche e sociali che caratterizzarono questo fragile decennio dopo la fine del conflitto mondiale.

La mostra presenta al pubblico circa 250 opere: dai vetri alle porcellane alle maioliche ai centro tavola, dalle opere d’arte stricto sensu come dipinti, sculture, oggetti d’arredo, tessuti fino ad abiti haute couture, accessori, alta oreficeria, ma anche vetrate e mosaici che rimandano agli ambienti lussuosi di hotel, stazioni e mezzi di trasporto di lusso, come aerei e transatlantici. Anche l’allestimento – arricchito da frame cinematografici, riproduzioni di manifesti e riviste, fotografie storiche e installazioni multimediali curate da Storyville – restituisce il clima e le atmosfere di un’epoca irripetibile e affascinante, quella dell’Europa degli anni Venti del Novecento: un mondo sospeso tra due guerre, ricco di novità creative e culto del lusso.

Dieci anni di ‘sogno’ tutto europeo, nel quale si innestano creazioni italiane, alle quali la mostra sceglie di dedicare particolare attenzione. Nelle sale si susseguono le invenzioni per la Richard-Ginori di Gio Ponti, ma anche le opere ideate da Tomaso Buzzi, Paolo Venini, Galileo Chini, dell’artista del vetro Vittorio Zecchin, del maestro ebanista Ettore Zaccari, dell’orafo Alfredo Ravasco e molti altri protagonisti della scena italiana che espongono con successo nelle Biennali Internazionali di arti decorative moderne nella villa Reale di Monza negli anni 1923, 1925, 1927 e 1930, che danno vita nel 1933 alla Triennale di Milano. Una generazione di artisti, artigiani, architetti e designer che ha sancito indiscutibilmente la nascita del design italiano.

Un focus in mostra è dedicato anche al mondo della moda – uno degli elementi specifici del gusto déco e delle nuove tendenze dello stile. A Venezia, la prima sfilata di moda all’Excelsior segna l’inizio di una nuova era per l’haute couture, mentre i riflettori iniziano a brillare sui grandi nomi della moda e delle arti visive. La donna degli anni Venti ha una silhouette tendente all’asciutto, al magro, dai caratteri androgini, scattante, nervosa: liberata dai corsetti può condurre una vita dinamica e praticare sport. A dettare i canoni della bellezza sono le dive del cinema muto: indipendenza, anticonformismo e capricciosa volubilità. Grazie ai prestiti che arrivano in mostra dalle collezioni di Palazzo Morando | Costume, Moda Immagine di Milano, è possibile osservare da vicino alcuni abiti da sera e accessori ‘alla moda’ che hanno contribuito a costruire l’allure di un’intera epoca. Una metamorfosi costante e vistosa che i couturier scrivevano sul corpo delle donne in nome di libertà, eleganza ed emancipazione.

La mostra ‘Art Déco. Il trionfo della modernità’ racconta non solo un’epoca di rinnovamento e vitalità, ma anche quella stessa corsa verso il futuro che ignora le inquietudini politiche e sociali che sarebbero esplose di lì a poco, cambiando per sempre il volto dell’Europa. Attraverso il linguaggio della multimedialità, l’allestimento intende far vivere al visitatore l’esperienza di un’epoca di straordinaria bellezza, ma anche di inquietante incertezza e che ha profondamente unito arte, design, storia e tecnologia.

Fondamentale per la mostra è stata la collaborazione con realtà museali italiane e collezioni private. È significativa la presenza di testimonianze di Art Déco nei musei italiani tematici come il Museo Ginori a Sesto Fiorentino (che partecipa all’esposizione con 20 opere di Gio Ponti, tra le quali il ‘Centrotavola per il Ministero degli Esteri’ composto da 43 elementi e il monumentale vaso ‘La casa degli efebi operosi e neghittosi’, un pezzo unico esposto a Parigi nel 1925), il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, la Wolfsoniana di Genova e la Fondazione Vittoriale degli Italiani di Gardone sul lago di Garda, che hanno permesso l’arrivo a Palazzo Reale di prestiti fondamentali per la costruzione di una corretta narrazione della mostra, così come lo sono stati i prestiti provenienti dal Musée des Années Trente di Boulougne-Billancourt (Parigi).

Altrettanto imprescindibile per il progetto espositivo è stata la collaborazione con i musei milanesi, che hanno affiancato i grandi prestiti dei musei italiani tematici fin da subito nella struttura del percorso. Fondamentale in particolare la collaborazione con i Musei del Castello Sforzesco, che hanno concesso eccezionalmente il prestito di entrambe le Ciste di Gio Ponti delle proprie collezioni, oltre a quattro opere di Alfredo Ravasco, ma anche il contributo in prestiti del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, del Museo Poldi Pezzoli, Palazzo Morando | Costume, Moda Immagine e del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano con Villa Necchi Campiglio.

Palazzo Reale rafforza la collaborazione con la Fondazione FS Italiane ospitando il progetto espositivo ‘Il Padiglione Reale della stazione Centrale di Milano. Un capolavoro Art Déco’ che, attraverso un’ampia selezione di fotografie, documenti, disegni e arredi conservati negli Archivi della Fondazione FS Italiane, nell’Archivio di Rete Ferroviaria Italiana (Milano) e nel Civico Archivio Fotografico del Comune di Milano, racconta la storia del Padiglione Reale in Stazione Centrale e documenta come l’Art Déco sia rintracciabile anche nell’architettura ferroviaria italiana attraverso un connubio tra la spinta vitalistica della modernità e la tradizione: una sorta di contaminazione tra la valorizzazione della cultura formale e tecnica italiana e l’elaborazione dei nuovi modelli stilistici. In occasione della mostra sarà pubblicato da Dario Cimorelli editore il volume omonimo che racconta la storia del Padiglione reale e del suo indissolubile legame con il Palazzo Reale. Il Padiglione Reale, inoltre, sarà punto di partenza anche per una serie di tour guidati in città – a piedi e in bicicletta – organizzati da 24 ORE Cultura in collaborazione con Fondazione FS Italiane e Palazzo Reale alla scoperta di edifici, interni e dettagli architettonici déco che hanno segnato un’epoca.

Il Museo delle Arti Decorative del Castello Sforzesco ospiterà per tutta la durata della mostra una selezione di porcellane di Gio Ponti provenienti dal Museo Ginori di Sesto Fiorentino, che testimoniano la ricchezza e l’importanza delle sue collezioni, temporaneamente inaccessibili al pubblico.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sottolinea: “La mostra di Milano offre uno sguardo ampio e diversificato su questo movimento che ha influenzato tutti i campi dell’arte, dalla pittura alla scultura, all’architettura, e che ha lasciato numerose tracce vistose ed eloquenti in tanti palazzi e monumenti della nostra città. La costante ricerca di eleganza, di armonia e di equilibrio tra forma e funzione pratica che ha accompagnato l’affermarsi dell’Art Déco anche nella vita quotidiana – dagli oggetti di uso comune alla decorazione degli interni, alla moda – ha trovato a Milano un terreno particolarmente fertile su cui svilupparsi e ha offerto un contributo sostanziale all’affermazione di quella tradizione del design che oggi rappresenta uno dei tratti distintivi della creatività milanese nel mondo”.

Prosegue Sala: “A rendere ancora più coinvolgente questa mostra è il sapiente allestimento che permette allo spettatore di accostarsi agli aspetti estetici e artistici immergendosi nell’atmosfera di quegli anni grazie alla presenza lungo l’intero percorso espositivo di supporti didattici, filmati, fotografie e giornali riferiti a quell’epoca. La mostra ci parla di una grande stagione di espressione artistica e della storia recente della nostra città come capitale europea dell’arte contemporanea. Questa vocazione è ribadita oggi da importanti esposizioni, eventi culturali e progetti architettonici – il raddoppio del Museo del Novecento, ad esempio – che valorizzano un periodo particolarmente fecondo della nostra storia e offrono a visitatori, studiosi e appassionati l’opportunità di godere di un patrimonio artistico unico al mondo”.

L’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, dichiara: “La mostra rappresenta un momento di straordinario approfondimento culturale, in cui si intrecciano arte, società e storia. Attraverso un percorso espositivo ricco e articolato, viene restituita al pubblico non solo la magnificenza estetica di un’epoca che ha saputo ridefinire il concetto stesso di modernità, ma anche il suo valore simbolico, quale sintesi perfetta tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica. In un periodo segnato da fragilità e contraddizioni, l’Art Déco emerge come espressione di una ricerca universale di armonia e raffinatezza, capace di trascendere confini geografici e discipline artistiche. Questo progetto, che Palazzo Reale offre al pubblico con orgoglio, ci invita a riflettere sulla forza dell’arte come linguaggio comune e sulla capacità del passato di dialogare con il presente, offrendoci nuove chiavi di lettura per comprendere la nostra identità culturale”.

Orari mostra: martedì – mercoledì – venerdì – sabato – domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:30. Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 22:30.

APERTURE STRAORDINARIE Domenica 20 Aprile 2025, Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 19:30. Lunedì 21 aprile 2025, Lunedì dell’Angelo dalle ore 10:00 alle ore 19:30. Venerdì 25 aprile 2025, Anniversario della Liberazione dalle ore 10:00 alle ore 19:30. Giovedì 1 maggio 2025, Primo maggio (festa del lavoro) dalle ore 10:00 alle ore 22:30. Lunedì 2 giugno 2025, Festa nazionale della Repubblica dalle ore 10:00 alle ore 19:30.

Autore: Sara Debora Riboldi

Fonte: quotidianoarte.com 27 feb 2025