MAMIANO DI TRAVERSETOLO (PARMA). Il Surrealismo e l’Italia.

Nella suggestiva cornice della Villa dei Capolavori, sede della Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di Traversetolo, nei pressi di Parma, dal 14 settembre al 15 dicembre 2024, sarà possibile immergersi nel mondo visionario del Surrealismo. Questo evento celebra, a un secolo dalla sua nascita, una delle avanguardie più influenti e durature del XX secolo, esplorandone il complesso rapporto con l’Italia e i suoi artisti dalla fine degli anni Venti fino alla fine degli anni Sessanta.

La grande mostra “Il Surrealismo e l’Italia”, curata da Alice Ensabella, Alessandro Nigro e Stefano Roffi, si distingue per la sua vastità e per la qualità delle opere esposte. Più di 150 capolavori di artisti come Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, Joan Miró, Marcel Duchamp, Man Ray, Yves Tanguy, e gli italiani Giorgio de Chirico e suo fratello Alberto Savinio, Enrico Baj, Fabrizio Clerici, Leonor Fini saranno in mostra. Questa esposizione non solo testimonia la ricchezza di mezzi espressivi e linguaggi del Surrealismo, ma ne indaga anche l’impatto e l’evoluzione in Italia, offrendo al pubblico una prospettiva inedita e affascinante su un movimento che ha profondamente influenzato l’immaginario artistico contemporaneo.

Il percorso espositivo è suddiviso in due grandi capitoli tematici. Il primo capitolo è dedicato al Surrealismo internazionale e al suo arrivo in Italia, dapprima mediato dalle opere di de Chirico e Savinio negli anni Trenta, e successivamente rappresentato attraverso i lavori dei maestri del movimento storico. Le opere esposte riflettono l’eterogeneità estetica e formale del Surrealismo, mostrando una moltitudine di media utilizzati, come la pittura, il collage, l’assemblage, la fotografia, i ready-made e gli objets trouvés. Tra i pezzi più significativi vi sono opere di Magritte, Dalí, Man Ray, Ernst, Masson, Miró, Tanguy, Duchamp e Matta.

Il secondo capitolo mette in luce i protagonisti della scena surrealista italiana, esaminandone le connessioni con il gruppo francese, ma soprattutto sottolineandone l’indipendenza e l’originalità. In Italia, infatti, si delineano due principali tendenze: da una parte, un gruppo di artisti ispirati da nuove pratiche artistiche e legati al gruppo francese, come Sergio Dangelo ed Enrico Baj; dall’altra, un filone figurativo fantastico, caratterizzato da opere visionarie di artisti come Leonor Fini, Fabrizio Clerici e Stanislao Lepri, profondamente influenzati dall’opera di de Chirico e Savinio. Questi ultimi artisti conquistarono l’attenzione della critica internazionale, come dimostra la loro presenza nel numero monografico della rivista americana View, pubblicato nel 1946 e intitolato Italian Surrealists.

Un’attenzione particolare viene infine rivolta al contesto della diffusione del Surrealismo in Italia, mettendo in evidenza il ruolo cruciale svolto da galleristi come Schwarz, Tazzoli, Cardazzo, Del Corso, Jolas, Sargentini, Brin e collezionisti come Guggenheim e Passaré.

La Fondazione Magnani-Rocca invita il pubblico a questo affascinante viaggio nel Surrealismo, un movimento che ha liberato l’inconscio e trasformato la percezione della realtà, offrendo nuove chiavi di lettura per comprendere l’arte e la vita. Questa mostra non è solo un tributo al Surrealismo, ma una riflessione viva e attuale su come l’automatismo psichico continui a influenzare il nostro presente, confermando che, come affermava André Breton, “Il meraviglioso è sempre bello, anzi, solo il meraviglioso è bello.”

Info:

La mostra “Il Surrealismo e l’Italia” si terrà alla Fondazione Magnani-Rocca, via Fondazione Magnani-Rocca 4, Mamiano di Traversetolo (Parma), dal 14 settembre al 15 dicembre 2024. Gli orari sono dal martedì al venerdì continuato 10-18 (la biglietteria chiude alle 17), sabato, domenica e festivi continuato 10-19 (la biglietteria chiude alle 18). Aperto anche il 1° novembre e l’8 dicembre. Lunedì chiuso.

Prezzi dei biglietti: € 15 (valido anche per le Raccolte permanenti, la mostra focus su Renoir e il Parco romantico); € 13 per gruppi di almeno quindici persone; € 5 per le scuole e sotto i quattordici anni. Il biglietto include anche la visita libera agli Armadi segreti della Villa. Non occorre prenotare per gruppi inferiori a quindici persone.

Prenotazioni: tel. 0521 848327 / 848148, info@magnanirocca.it, www.magnanirocca.it.

Fonte: stilearte.it 16 ago 2024