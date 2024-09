Gennaro D’Orio. Un viaggio tra le sfumature dell’arte contemporanea.

Si inaugura, venerdì 20 settembre 2024 alle ore 18.30, la mostra: “Colori sul Golfo” – Napoli 2024, organizzata dalla critica d’arte internazionale Marta Lock e curata dallo staff della prestigiosa galleria Spazio 57, in via Chiatamone 57, ad un passo dal suggestivo, elegante, Lungomare Chiaia.

Uno scenario da sogno, questo della tanto attesa quanto pregevole collettiva, che ospita le opere di venti artisti provenienti non solo da diverse regioni italiane, ma anche da altri paesi europei ed extraeuropei, come Inghilterra, Giappone, Grecia, Ungheria, Germania e Malta, con l’obiettivo di mostrare e, perché no, dimostrare “sul campo”, quanto l’arte, una delle eccellenze della Cultura universale ed inclusiva, della Cultura senza fine e confini, con i suoi scrigni inestimabili, sia in grado di dialogare malgrado le differenze, spesso profonde e apparentemente divergenti, e quindi di aprirsi al confronto da cui possono sempre scaturire nuove idee, inaspettate opportunità di interazione, indicando così al pubblico la direzione verso cui si proietta l’arte contemporanea attuale, al di fuori dei grandi circuiti da cui spesso molti talenti, per variegati motivi, “restano fuori”.

La mostra si sviluppa sui due livelli della storica galleria espositiva e vanta, protagoniste, opere pittoriche, sculture e installazioni, senza trascurare i nuovi mezzi espressivi, quali l’arte digitale e la fotografia off camera. Dunque, un vero e proprio percorso all’interno del mondo creativo attuale.

Marta Lock, che cura la presentazione critica ed il catalogo della mostra, così afferma in merito all’importante evento in programma: <<Alla luce della consapevolezza di quanto la città di Napoli sia stata e sia ancora al passo con il mondo dell’arte, non potevo non desiderare di organizzare proprio qui una delle mie mostre collettive il cui scopo è quello di far conoscere le voci nuove del panorama artistico attuale, incontrando l’apertura di Filippo Petrella che gestisce l’incantevole galleria Spazio 57, un piccolo gioiello con vista privilegiata sul Golfo di Napoli, da cui il titolo dell’esposizione>>.

Malgrado si proponga abitualmente la Pop Art, aggiunge la critica d’arte, “Petrella ha compreso perfettamente l’importanza del ruolo di gallerie, critici e curatori nel proporre un’offerta che coniughi il talento all’opportunità di essere visibili, secondo l’attitudine contemporanea, teorizzata per primo proprio dal padre della Pop Art, Andy Warhol, di permettere a tutti di mostrarsi, di essere visibili per farsi conoscere da un pubblico attento di appassionati che hanno compreso quanto importante sia investire anche su quegli artisti che pur non avendo ancora raggiunto il livello alto dei nomi precedentemente citati, hanno grandi potenzialità di crescita in virtù dell’indiscutibile valore artistico e anche della loro volontà di farsi conoscere al di fuori dei loro paesi di appartenenza”.

Insomma un appuntamento da pubblico delle grandi occasioni, assolutamente da non perdere.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it