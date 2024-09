Gennaro D’Orio. “Procida Film Festival 2024”: un faro culturale nel cuore del Tirreno.

Dal 18 a domenica 22 settembre, Procida, conosciuta come l’isola di Arturo (libro della scrittrice Elda Morante), e di Graziella (opera famosa di Alphonse de Lamartine), ospita l’appena indicato, importante evento, giunto quest’anno alla sua XII edizione, con un calendario ricco di proiezioni, incontri ed eventi culturali, nonché un concorso di cortometraggi, in omaggio e nel nome dei 30 anni de “Il Postino”, uscito appunto l’1 settembre 1994, protagonista il sempre compianto attore Massimo Troisi.

Nato nel 2002 dall’iniziativa di un gruppo di giovani, appassionati di cinema e di nuovi mezzi di comunicazione, il Festival ha visto avviare e consolidare un progetto ambizioso, diventato poi un punto di riferimento per chi vede nel cinema un potente strumento di espressione e valorizzazione del territorio.

La passione comune per il cinema ha portato alla fondazione di “Meridiano14”, un’associazione giovanile di promozione sociale e culturale, aperta a chiunque ne condivida lo spirito e le finalità, grazie alla quale il “Procida Film Festival” ha potuto ampliare la propria rete di collaborazioni e coinvolgere, così, giovani cinefili da tutta Italia.

Ogni anno, l’isola, capitale della Cultura 2022, diventa un luogo di incontro per registi, attori e spettatori, ospiti d’onore, creando un’atmosfera unica dove il cinema si mescola alla bellezza incontaminata del territorio.

Grazie al contributo del 5×1000 di ANCoS Aps (Comitato provinciale), il Festival continua a crescere, mantenendo vivo e più attuale che mai, l’obiettivo di promuovere e plasmare, in un unicum, cultura, arte, passione e valorizzazione del territorio attraverso il cinema, lasciando intanto un segno indelebile nel cuore di chi vi partecipa.

L’edizione 2024 del “Procida Film Festival”, segna un ritorno alle origini, con un tema centrale: “Cineturismo e valorizzazione del territorio“, oltre a riaffermare la sua vocazione, perchè la cultura audiovisiva diventi mezzo per affermare l’identità e i valori delle comunità locali, mettendo in luce, nel caso di cui trattasi, le caratteristiche più attrattive di Procida.

Un tema che risuona particolarmente oggi, in un’epoca in cui il turismo sostenibile e la tutela del patrimonio culturale, sono al centro delle politiche locali e internazionali.

Il concorso, aperto a tutti, si articola in cinque sezioni principali: Cortometraggi: opere della durata massima di 20 minuti; Documentari: filmati della durata massima di 25 minuti; Film d’animazione: un omaggio alla creatività e all’innovazione nel campo dell’animazione; Sezione Studentesca: riservata a studenti di Università, Accademie e Scuole di cinema; Il Pff per il Sociale: organizzazione dedicata alle inquietudini del nostro tempo; Il Pff per l’Ambiente: finalizzata alla difesa ed tutela del pianeta Terra.

Ogni sezione, ad eccezione di quelle dedicate al sociale e all’ambiente, dovrà rispettare il tema principale, permettendo ai partecipanti di esplorare e raccontare il territorio attraverso la lente del cinema. Un’occasione dunque da non perdere, per scoprire nuovi talenti, immergersi nella magia del cinema e vivere l’esperienza autentica di Procida.

Successo, come per gli altri anni, assicurato.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it