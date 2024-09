Gennaro D’Orio. La “Festa del Porto” tra storia, miti e…spettacoli ad Ischia.

La sua storia, i suoi miti, i suoi tesori che lasciano estasiati, i suoi eventi culturali anche e soprattutto come attrattori turistici “in campo”. Ed ecco il “top”.

Lunedì 23 settembre, infatti, il comune di Ischia celebrerà la Festa del Porto in occasione della ricorrenza del 170esimo anniversario dell’apertura di quello che, un tempo, era l’antico Lago de’ Bagni (o anche del Borgo), inaugurato 17 settembre del 1854 (lavori iniziati nel luglio 1853), grazie all’intuizione potremmo dire “progettuale” e “avveniristica”, di Re Ferdinando II di Borbone.

Rappresentò, il nuovo sito marittimo, un momento cruciale per la storia e per lo sviluppo economico dell’isola. La serata principale del programma, previsto in un primo tempo per il 17 scorso (data della ricorrenza), è stata fissata, come da locandina, per lunedì 23 settembre, poiché le condizioni meteo avverse avrebbero minacciato senz’altro il livello dell’acqua, quindi la praticabilità soprattutto della Riva Destra e, in generale, del porto isolano.

Nei giorni precedenti alla tanto attesa manifestazione finale, però, l’Amministrazione guidata dal sindaco Enzo Ferrandino, in collaborazione con l’ente “Ischia Risorsa Mare”, ha ideato un programma che vede partecipi attività economiche ed associazioni, con l’obiettivo di mettere gli incontri a disposizione degli ischitani e dei tanti turisti – visitatori, che scelgono Ischia a settembre per un “evento da ricordare a lungo”.

La prima iniziativa è quella del “Trofeo Pithecusa” (dal nome dell’allora Ischia, il più antico stanziamento greco in Italia!), in corso dal 10 settembre e che si prolungherà fino al 23 settembre.

La Marina Militare, la Lega Navale Italiana Sezione Isola d’Ischia insieme all’Associazione Circoli Nautici della Campania, il Museo Etnografico del Mare e all’Istituto Cristoforo Mennella, in occasione del 170° anniversario dell’apertura del Porto di Ischia, hanno appunto organizzato una mostra/concorso di modellismo navale statico, dal tema: “Imbarcazioni e navi nella storia del Mezzogiorno”, allestita presso la sala “Antiche Terme Comunali”, di via Iasolino, ed accessibile da lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Domenica 22 settembre, alla vigilia del classico “clou”, appuntamento con “Aspettando la festa…in riva”, tra saperi e sapori partenopei, con gli operatori della Riva Destra, elogiati per la disponibilità e l’impegno profusi, che proporranno aperitivi e piatti in tema borbonico, al ritmo di musica popolare.

Infine, come detto all’inizio, giornata principale quella di lunedì 23 settembre, quando il Porto ischitano, dalle ore 18:00, sarà completamente svuotato delle imbarcazioni (ci saranno variazioni sui collegamenti marittimi da e per la terraferma), facendo rivivere l’atmosfera di quel settembre del 1854. Si inscenerà, cioè, l’ingresso di Re Ferdinando II con il corteo storico, tra i mestieri antichi, che si snoderà dalla banchina Olimpica al palazzo Reale, per poi proseguire con la passeggiata del Re tra le strade del centro.

Alle 20:00, in Piazza Antica Reggia, si gusterà la tradizionale spaghettata per tutti i presenti in attesa del momento più atteso: lo spettacolo sull’acqua de “Il Poema del Quarto Elemento”.

Il Porto di Ischia, alle 21:30, si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico, sul quale si esibiranno gli artisti della “Festi Group”, un centro tra i più prestigiosi di produzione di eventi, nato in Italia nel 1982.

Lo spettacolo coinvolgerà tutta l’area portuale e sarà quindi visibile da tutte le sponde.

Al termine dell’esibizione, si darà il via agli immancabili fuochi piro – musicali, che faranno calare il sipario su quella che sarà una suggestiva, indimenticabile Edizione.

Alle 23:00 il porto riaprirà, tornando ad accogliere le numerose imbarcazioni che, caratteristicamente, lo popolano.

Più che entusiasta, l’atmosfera complessiva che è data respirare in giro. Con grosso merito per tutti.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it