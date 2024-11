Gennaro D’Orio. Impressionisti, l’avventura di un nuovo modo di fare arte!

Dopo il successo della mostra: “Impressionisti, l’Alba della Modernità”, tenutasi dal 30 marzo al 28 luglio scorsi nella location, in stile Liberty, del Museo Storico della Fanteria a Roma, in occasione dei 150 anni dalla nascita dello straordinario movimento artistico, arriva a Napoli una composizione organica di opere d’arte, armonicamente disposte, che intende documentare l’irrompere della rivoluzione impressionista a Parigi, indagando un arco temporale che va dal 1850 fino ai primi anni del Novecento.

Il pregevole evento, che si terrà presso la Basilica di Santa Maria Maggiore – LAPIS Museum, in Piazzetta Pietrasanta della città partenopea, dal 23 novembre 2024 al 27 aprile 2025, è organizzato come il primo dal Comitato scientifico diretto da Vittorio Sgarbi: è un’occasione unica per entrare nel cuore di un movimento che ha scardinato le convenzioni artistiche e sociali del mondo a venire.

I prestiti, provenienti da collezioni private, mettono in luce un substrato tutt’altro che popolare, di preziosi manufatti che non vengono quasi mai “donati” al pubblico. Con la curatela, come detto, di Vittorio Sgarbi e la collaborazione di Stefano Oliviero, il progetto in mostra vuole evidenziare gli importanti cambiamenti della società dell’epoca, con l’avvento della grande industrializzazione, la nascita della fotografia, del cinema, dell’elettricità, del telefono e dei primi voli aerei. Il tutto encomiato e proposto nelle celebri esposizioni internazionali parigine. Novità che hanno, ovviamente, contribuito a trasformare la società e, di conseguenza, anche il mondo dell’arte.

Il punto di partenza è il movimento che fa capo all’Ècole de Barbizon, corrente della scuola paesaggista del realismo, i cui pittori furono gli ispiratori dei giovani che, nel 1874, sfidarono il Salon ufficiale, organizzando una mostra in proprio.

Gli Impressionisti iniziarono così la loro conquista, proseguendo con altre sette iniziative speciali cui parteciparono numerosi artisti. Tutto questo rappresenta l’ingresso ufficiale del movimento nel mondo dell’arte.

Trovano quindi posto all’interno della mostra in Napoli, le opere dei grandi protagonisti quali Monet, Degas, Manet, Renoir, Cézanne, Camille Pissarro e altri, accanto ai grandi comprimari come Bracquemond, Guillaumin, Gervex, Courbet, Lepic, Rosseau e tutti gli altri artisti che, con loro, hanno condiviso l’avventura di un nuovo modo di fare arte.

La presenza di alcune figure del Post-Impressionismo, documenta l’influenza che il movimento ha avuto nel mondo artistico di fine Ottocento, rimarcata dalle presenze di artisti, tra altri, come Firmin-Girard, Maurice Denis e Ranft.

Un particolare ed inedito percorso, su un movimento e sue eccellenze, che hanno contribuito a creare una tra le più straordinarie rivoluzioni della storia dell’arte, aprendo la strada alla libertà creatrice per gli artisti di tutto il mondo.

In mostra a Napoli ci sarà spazio anche per un’area multimediale, per cui ogni visitatore avrà a disposizione una postazione di oculus, ossia di visori 3D che, tramite tecnologie all’avanguardia, consentiranno di poter accedere nel ‘mondo dell’impressionismo’.

Si parte da Parigi, la capitale del lusso e dell’intrattenimento, la città che al tempo stava radicalmente cambiando, sia architettonicamente che nel modo di vivere, grazie anche alle sperimentazioni sul volo. Ed è proprio con un movimento “a volo aereo di camera”, che si potrà scoprire la grande metropoli e le sue strade, per poi andare in caduta, all’improvviso, verso una scena successiva, completamente diversa, avente come soggetto la Natura, tema molto caro agli Impressionisti, scoprendone le opere ad essa strettamente legate, e navigando lentamente tra queste si potranno rivivere e svelare le stesse emozioni e sensazioni, che gli artisti hanno appunto impresso sulla tela.

Dalla natura si viaggia poi nella realtà cittadina, quella dello sport, dell’intrattenimento, degli ambienti familiari, che gli Impressionisti amavano dipingere. Si potranno ammirare le opere con gli appartamenti, i teatri, le ballerine e le danze, le sale dei musei e le cattedrali, nonchè soffermarsi sui capolavori che focalizzano la realtà parigina, fatta di tanta mondanità.

L’ultima parte del “viaggio” riguarda alcune ambientazioni astratte, dove la fantasia non ha definizione. E’ l’ultimo periodo impressionista, quello che, grazie anche a dei giovani autori, comincerà a tracciare la strada per le future avanguardie.

L’alba della modernità, secondo lo spirito dell’esposizione, è la verità, ossia l’arte moderna che non nasce nel ‘900 con i Futuristi, ma bensì con gli Impressionisti, quando appunto, viene evidenziato ancora, si desacralizza il contenuto della pittura per farlo diventare un rapporto con la situazione, che si vive sul piano della percezione sensoriale. Gli Impressionisti rappresentano ciò che si sente dentro, qualcosa che non è riproducibile con la fotografia, rispetto alla quale, sia nell’incisione sia nella pittura, c’è la prima presa di posizione di un’esperienza creativa, tutta da vivere sensibilmente ed emotivamente.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it