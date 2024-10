Gennaro D’Orio. Il “Mito di Partenope” : collettiva d’arte alla Casina Vanvitelliana sul lago!

La sirena che, secondo la leggenda, abitava le coste del golfo di Napoli. Ovvero: “Il Mito di Partenope”. E’, questo, il titolo della collettiva d’arte che, dall’11 al 27 ottobre, si terrà a Bacoli presso il salone ad hoc della monumentale Casina Vanvitelliana, col patrocinio dei comuni di Bacoli, Pozzuoli, Quarto e Francolise, dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, del Centro Ittico Campano, di “Noi Campi Flegrei”.

Nel corso dell’importante evento culturale, esporranno “opere uniche” 36 artisti: Alfredo Costigliola, Anna Varriale, Anna Iuliano, Anna Di Gennaro, Antonio Ciraci, Antonio Isabettini, Antonella Notturno, Antonella Adinolfi, Assunta Di Chiara, Biagio Lucignano, Claudia Spasiano, Elsa Reder, Elia Tamigi, Emilia Balestrieri, Emilia Di Paolo, Flora D’Angelo, Francesca Rusciano, Franco Sticchi, Gelsomina Ferrara, Gloria Ajello, Giancarlo Bergamo, Grazia Famiglietti, Laura Bove, Lorella Amirante, Lucia Vecchiarelli, Luigi Borrone, Mariano Stellatelli, Marina Chiarolanza, Nunzia Limongelli, Paola Scamardella, Paola Capriotti, Rosalba Di Chiara, Sandra Massaro, Simona Luise, Tina Caione, Tiziana Alimonti.

Nella circostanza, interverranno il deputato Francesco Emilio Borrelli, la consigliera Regionale Roberta Gaeta, il vicesindaco del Comune di Bacoli Mauro Cucco, il presidente dell’ Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, architetto Francesco Maisto; l’assessore alle attività produttive, mercati e lavoro, del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro; l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pozzuoli, Fabiana Riccobene; il vicesindaco del Comune di Quarto Annarita Ottaviano, l’assessore alle politiche sociali e alla cultura del Comune di Quarto Raffaella De Vivo, il sindaco di Francolise Saturnino Di Benedetto, col pro-sindaco Stefano D’Alterio.

In programma, l’intervento del critico d’arte Mino lorio, e di Antonella Notturno di “VibroArmonie di Pace”. Modera: Ettore Corrado, accompagnati dalle melodiose note del pianista Gabriele Poerio. Il tutto, a cura di Maria Furgiero e del sodalizio “Arte nei Campi Flegrei”.

Tra storia e cultura. Riguardo infatti alla splendida location che ospiterà la significativa mostra, quella che sembra un’elegante residenza sul lago è, in realtà, un edificio settecentesco tra i più raffinati del Sud Italia, talmente suggestivo da comparire in alcune produzioni cinematografiche ed essere al centro di innumerevoli contest fotografici. Questo sito, alquanto singolare, altro non è che una già riserva di caccia e pesca dei Borbone, progettato verso la fine del ‘700 dall’architetto Carlo Vanvitelli. Qui trovarono ospitalità personaggi illustri: principi, re, musicisti, artisti e addirittura Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica Italiana (1948 – 1955).

Qui ancora oggi, in una cornice che sembra stagliarsi contro le onde del lago Fusaro, si respira aria di maestosità. Un’esperienza da vivere soprattutto al tramonto, quando il cielo offre uno scenario suggestivo, per un’emozione unica. Un luogo a metà tra fiaba e poesia, aperto tutto l’anno al pubblico grazie all’attività profusa dall’Ente locale.

Il “Casino Reale di Caccia”, oggi noto appunto come Casina Vanvitelliana per il nome del suo architetto, fu realizzato nel 1782 nei pressi della riva del lago, tra lo stupore si può dire generale, solo se si immagina la sensazione provata nel vedere un edificio sorgere dalle acque.

Con un chiaro richiamo alla tenuta di caccia di Stupinigi, ad opera di Filippo Juvarra, l’edificio voluto dai Borbone ancora oggi colpisce per la sua struttura complessa, a cui solo una casata benestante e con un ruolo di protagonista poteva ambire. Risplendente nella sua imponenza, la Casina custodiva importanti opere d’arte, trafugate a fine ‘700 durante i moti rivoluzionari. Il ponticello, che la collega alla terraferma, oggi come oggi recuperato, rigenerato e valorizzato, risale alla prima metà del ‘900. Con richiami all’ultimo periodo dello stile barocco, l’effetto d’insieme è nobile e ricercato, proprio come nell’intento dei Borbone. Insomma un prezioso scrigno del passato, una eccellenza inestimabile di architettura e di arte in senso lato.

