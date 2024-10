Gennaro D’Orio. Festival internazionale Piano City Napoli 2024, nella città della musica!

Festival internazionale del pianoforte e concerti anche sotto le stelle. Ecco infatti “Piano City Napoli 2024”, l’oramai più che famoso evento che festeggia dieci anni di attività e lo fa in 4 giorni, dal 17 al 20 ottobre, con grandi numeri: oltre 300 pianisti, 100 eventi pubblici, 20 location, 30 House Concert.

Un traguardo importante questo della X edizione che, ancora una volta, è promossa e finanziata dal Comune nell’ambito di “Napoli Città della Musica”, e organizzata dall’associazione “Napolipiano”. La rassegna, unica nel suo genere, è dedicata interamente alla celebrazione di un solo strumento, il pianoforte, declinato in tutte le sue possibili interpretazioni: classica, jazz, pop, contemporanea, rock, improvvisazione, napoletana e nuove produzioni. In formazione solistica, a 4 o 6 mani, a 2 pianoforti, fino ad arrivare alla formazione orchestrale di 8 pianoforti dell’inaugurazione.

<<Per l’Amministrazione Manfredi, dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, è fondamentale sostenere eventi ed iniziative di grande respiro internazionale e Piano City Napoli, per la levatura dei musicisti che si esibiranno, rientra tra questi. Per i cittadini ed i turisti sarà un’occasione speciale di riscoperta di Napoli nella sua naturale atmosfera, ricca di dinamismo e fermento culturale. Nell’ottica di rivitalizzare con la musica alcune zone della città, che ben rispecchia l’impegno dell’Amministrazione, la rassegna abbraccerà l’intero territorio, entrando in spazi prestigiosi come le basiliche di San Giacomo degli Spagnoli e di San Paolo Maggiore, il museo Filangieri, Villa Pignatelli e le sale di Palazzo Serra di Cassano, fino ad arrivare sul palcoscenico del Nest di San Giovanni a Teduccio, al Teatro Area Nord di Piscinola e al liceo Melissa Bassi di Scampia>>.

Il format, nato da un’idea del pianista tedesco Andreas Kern (come sempre presente a Napoli), e replicato in molte città, è approdato nel 2013 nel capoluogo partenopeo. “Piano City Napoli condivide diverse parole chiave del progetto Napoli Città della Musica, tra cui ‘educazione musicale’ e ‘attenzione a tutte le generazioni’.

Al centro della filosofia della rassegna – spiega Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo – c’è l’inclusione di appuntamenti dedicati ai giovani talenti e di attività per i ragazzi, dai più grandi ai più piccoli. Parliamo delle maratone concertistiche, che vedranno impegnati gli allievi dei licei e delle scuole musicali del territorio, e dei laboratori che permetteranno ai bambini di avvicinarsi in modo divertente al mondo del pianoforte”. La direzione artistica è affidata al pianista Dario Candela che, anche quest’anno, ha ascoltato centinaia di pianisti e selezionato un nutrito gruppo di artisti, scaturendone un programma che comprende grandi personalità del mondo del pianoforte e giovani emergenti, senza tralasciare l’aspetto didattico, le scuole, i conservatori e, obiettivo la centralità di Napoli, con la seconda serie del “Forum Scarlatti”, che sarà ospitato al Conservatorio San Pietro a Majella, mentre per il jazz Piano City Napoli si avvale della consulenza di Alberto Bruno e Ornella Falco dell’associazione Live Tones.

Programma

La serata inaugurale si terrà, per la prima volta, al Teatro Acacia giovedì 17 ottobre (ore 21), con il concerto “Otto pianoforti a teatro” a cura di Patrizio Marrone, una formazione orchestrale pianistica diretta dai Maestri Mariano Patti e Giuseppe Galiano, che proporrà, in esclusiva per Piano City Napoli, musiche del grande repertorio: da Vivaldi a Strauss, Rossini e una fantasia delle più belle melodie napoletane. Un concerto unico nel suo genere, con un repertorio scritto appositamente per questa formazione, per il pubblico di Piano City Napoli.

Aprirà l’inaugurazione Alberto Iovene, vincitore del concorso Una musica per Piano City Napoli 2024, con il brano Vicoli: Il concorso, giunto alla seconda edizione, è un altro segno distintivo di Piano City Napoli, che mira a sostenere e diffondere nuove produzioni per pianoforte.

Tra i concerti più attesi segnaliamo, venerdì 18 ottobre a Gallerie d’Italia-Napoli, quello dell’argentino Daniel Rivera che suonerà con quattro giovani pianisti: Francesco Pio Bakiu, Elena Bellimbeni. Alessandro Di Lorenzo, Gianantonio Frisone, “La Settima Sinfonia di Beethoven”, in una speciale riduzione a quattro mani.

E alla Basilica di San Paolo Maggiore, il concerto jazz a 2 pianoforti di Alessandro Lanzoni ed Enrico Zanisi, nonché quello di Vincenzo Maltempo, pianista trentanovenne che si è imposto all’attenzione internazionale, per aver riscoperto e diffuso la musica di Charles Valentin Alkan. Da segnalare ancora al Museo Hermann Nitsch “Omaggio ai cantautori”, con Luis Di Gennaro giovane pianista irpino, amante dell’improvvisazione.

Anche l’Ospedale di Pausyllipon sarà protagonista con il concerto per i bambini “dal mondo magico“, della pianista Ribelle Music_“piano piano”, Pamela Nagliero.

Sabato 19 ottobre, da non perdere gli appuntamenti con Francesco Parrino, celebre youtuber, che suonerà al Museo Darwin Dohrn: “Musica Pop e Duetti con Steinway Spirio” e, per chi ama di più il genere classico, si potranno ascoltare Marco Sollini e Salvatore Barbatano, un duo pianistico italiano tra i più apprezzati anche a livello internazionale (definiti dalla stampa estera “le venti dita d’oro d’Italia”), che suoneranno “Rachmaninoff Suites”.

I riflettori di quest’anno, poi, sono puntati sul compositore e pianista jazz statunitense, Uri Caine, che per la prima volta si esibirà a Piano City Napoli, nella Basilica di San Paolo Maggiore, presentando “Change!-Piano Solo. Ritorna dalle prime edizioni dell’iniziativa, la PIANO NIGHT – Notte di Note, che dalle ore 23 animerà il Museo Hermann Nitsch con l’alternarsi dei pianisti del Centro di Formazione Musicale, diretto dal M° Bruno Persico.

Sempre sabato, si esibirà l’ideatore di Piano City, Andreas Kern, che quest’anno regalerà alla città: “Improvvisazioni per mio padre”, su musiche di Ravel, Schoenberg, Glass, al NEST – Napoli Est Teatro. Nello stesso giorno, nella sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella, per tutta la giornata, si succederanno 30 pianisti provenienti da ben 9 conservatori italiani, per il FORUM Scarlatti, giunto alla seconda puntata.

In programma inoltre “Lezioni americane, omaggio a Italo Calvino” di Guido Coraddu e Maria Lucia Costa, ed il concerto di Teodor Pazov, vincitore del Premio Maria Pia Ansalone, a Gallerie d’Italia-Napoli.

L’ultimo giorno di manifestazione, domenica 20 ottobre, si apre come da tradizione, al Museo Hermann Nitsch, con il “Concerto all’alba – Un omaggio al mare di Napoli”, protagonista il pianista jazz, Simone Sala.

E poi, tra gli appuntamenti più attesi della giornata, si segnala, alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, quello che vedrà protagonista la pianista, compositrice e cantante cubana Jany McPherson e al Museo Darwin-Dohrn Lorenzo Hengeller pianista, cantautore e compositore italiano di musica swing.

La chiusura è affidata al duo Daniel Rivera (pianista argentino naturalizzato italiano) ed Enrico Fagnoni che presenteranno “Piano…Forte in Duo”. I due virtuosi degli 88 tasti si esibiranno, per la prima volta insieme, in un concerto a due pianoforti nella Basilica di San Paolo Maggiore.

In sintonia con “Napoli Policentrica”, la manifestazione è presente in tutta la città, dal Teatro TAN a Piscinola, al Liceo Melissa Bassi di Scampia, e al NEST di San Giovanni a Teduccio.

Grande attenzione, da rilevare, ai giovanissimi con Piano City Napoli per Piccoli Musicisti da 0 a 6 anni a cura dell’Associazione Nati per La Musica – Campania, in collaborazione con Chikù a Scampia, con i finalisti delle pre-selezioni napoletane del Concorso Steinway per Giovani Talenti e l’esibizione all’enfant prodige Gennaro Cimafonte del Royal College of Music di Londra.

Intanto, si confermano altre sedi impegnate per più giorni dalla kermesse: il Complesso Monastico di Santa Maria in Gerusalemme, il Refettorio di Santa Maria Regina Coeli, il Museo Civico Gaetano Filangieri, Villa di Donato.

Tra le numerose sinergie cittadine, che Piano City Napoli riesce ogni anno ad attivare, si segnala il concerto “Piano Donna”, da un’idea della pianista Mariagrazia Ritrovato, in coproduzione con la Fondazione Pietà dei Turchini alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, e la collaborazione con l’Associazione Maggio della Musica con il concerto di Giulia Ventura a Villa Pignatelli, nell’ambito del contest Maggio del Pianoforte.

