Gennaro D’Orio. Cultura e istruzione, unite all’insegna di: “Teatro, che Classe!”.

Il comune di Napoli porta l’importante iniziativa a scuola, promuovendo e finanziando 11 progetti, rivolti appunto agli studenti degli istituti della città ed in programma da ottobre 2024 fino a maggio 2025.

La significativa kermesse nasce dalla volontà di conseguire, nelle scuole del territorio, due macro-obiettivi: promuovere la fruizione di spettacoli artistici come opportunità didattica, al fine d’incoraggiare l’ascolto attivo attraverso un accompagnamento critico e consapevole alla visione; proporre l’esperienza del laboratorio teatrale, il “fare teatro”, con l’intento di arricchire la qualità dell’istruzione, intesa dal punto di vista sia dell’apprendimento sia della vita sociale.

Le proposte progettuali, per una dotazione finanziaria pari a 200.000,00 euro, rispondono a due linee d’indirizzo:

1) Rassegne teatrali rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, caratterizzate dalla messa in scena di pièces, selezionate sulla base di una tematica o finalità definite;

2) Laboratori di teatro mirati a liberare le potenzialità espressive dei giovani partecipanti e ad indirizzarne le energie creative in un percorso di crescita artistica, che influisca positivamente anche sulle capacità relazionali dei giovani.

Diverse, quindi, le finalità da raggiungere, tra cui la realizzazione di eventi culturali in grado di avvicinare bambini, ragazzi e giovani al teatro, non solo come fruitori, ma anche come protagonisti; valorizzare il patrimonio letterario e teatrale napoletano, attraverso le personalità che hanno lasciato un’eredità artistica e risultano più rappresentative dell’identità del territorio; promuovere la conoscenza dei “mestieri del teatro” (scenografia, costumi, ecc.), per favorire l’acquisizione di competenze nel campo dell’organizzazione dello spettacolo, della produzione di eventi culturali, dei nuovi linguaggi artistici, incluse le competenze digitali; contribuire alla formazione del pubblico teatrale del futuro, sostenendo quindi indirettamente anche i teatri cittadini.

I progetti: “U-mani Batti-mani: Sipario di speranze” – Associazione culturale Antego Scuola secondaria di 1° grado, che attraverso laboratori e incontri con artisti ed autori, prevederanno anche tre spettacoli presso il Teatro Immacolata al Vomero, dove saranno affrontate tematiche come la conoscenza della Costituzione, l’accettazione della diversità e la tolleranza, con particolare attenzione alla legalità, ai diritti, alla memoria e all’inclusione;

“Na Creature” – Associazione Arte Grado, Direzione artistica Teatringestazione, per la Scuola secondaria di 2° grado, spettacolo la cui rappresentazione racconta la storia del giovane Ugo Russo, alternata nelle scuole da incontri con gli autori e gli attori;

“Metti in scena le emozioni” – Coffee Brecht Scuola secondaria di 1° grado, con l’obiettivo di fornire gli strumenti utili per incontrare e riconoscere le emozioni attraverso la sperimentazione del linguaggio mimico-gestuale e l’uso dell’improvvisazione.

IL PROGRAMMA.

Le attività prevedono incontri con attori, un laboratorio artistico-espressivo, uno tecnico-artistico-scenografico, la visita presso uno dei teatri della città, oltre ad una rappresentazione che avrà luogo il 27 marzo 2025, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro.

Cinque spettacoli teatrali per l’infanzia, per un totale di 10 repliche, saranno ambientati nell’Orto Botanico di Napoli, la cui struttura accoglierà gli spettatori restituendo loro l’esperienza del “fantastico”, ed ai quali seguiranno incontri di riflessione con attori e registi.

Inoltre, un progetto che propone una formula di Teatro interattivo, che prende il nome di “Teatro Dentro Tutti”: un’esperienza immersiva per gli alunni degli istituti coinvolti. I ragazzi saranno partecipi in maniera estemporanea, immediata ed attiva agli spettacoli proposti, attraverso un’azione di teatro civile, col pubblico che viene invitato a prendervi parte e ad interpretare i vari personaggi della storia portata in scena.

Ancora: “Levante- teatro ad est” – N:EA (Napoli: Europa Africa) APS Scuola dell’infanzia primaria e secondaria di 1° grado, la cui proposta, che coinvolge 80 bambini, vede al centro l’idea del “gioco teatro” che, attraverso giochi motori, vocali, spaziali e di relazione, favorisce una conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, delle proprie emozioni, prevedendo anche delle restituzioni pubbliche finali;

“Te lo leggo negli occhi” – Nuovo Teatro Sanità Scuola secondaria di 2° grado, dove il teatro, gli spettacoli e i dibattiti divengono spunto per investigare temi considerati sensibili, portando in scena fatti di cronaca ed attualità per imparare ad affrontare la realtà. Si intendono, cioè, sensibilizzare i partecipanti nei confronti di quelle che sono definite oggi “diversità”, sia fisiche che emotive poiché ogni spettacolo affronta le diverse sfaccettature di tale concetto. Ma non finisce qui, dato che il cartellone comprende altresì :

“Teatro, carcere, legalità. Uomini dentro” – Le voci di dentro – laboratorio di teatro, il cui progetto è incentrato sullo spettacolo “Uomini Dentro, Storie di vita carceraria”, realizzato da artisti operanti da anni, nel reparto “alta sicurezza’ del carcere di Secondigliano (Napoli). In questa creazione scenica, gli interpreti si fanno testimoni di una realtà cruda e poetica insieme: la bellezza sanguinante e il dolore pieno di speranza, tipici del vissuto carcerario. Gli studenti vengono invitati a prendere parte attiva al progetto, attraverso un incontro propedeutico pre-spettacolo, attraverso lo studio dei materiali raccolti negli anni dai detenuti e la partecipazione ad un concorso per testi, opere figurative o brani musicali. La conclusione, quale “evento di restituzione”, sarà o meglio è anche di premiazione dei migliori elaborati, alla presenza di detenuti, ex detenuti ed educatori penitenziari, con cui poter direttamente dialogare per riflettere insieme su valori di legalità, giustizia, integrazione sociale;

“Il Teatro della Natura – Lo Guarracino: teatro, musica ed estinzione delle specie” – Associazione Primo Aiuto Scuola secondaria di 1° grado, con l’arte performativa che si unisce alla conoscenza scientifica, alla valorizzazione culturale ed alla sensibilizzazione ambientale, attraverso la rappresentazione della celebre canzone napoletana “Lo Guarracino”, e gli studenti che svilupperanno competenze teatrali e approfondiranno le loro conoscenze sulla biodiversità marina. Con il supporto di esperti, studieranno le specie menzionate nella canzone, comprendendo l’importanza di preservare l’ecosistema marino, oltre ad esplorare anche il contesto storico e culturale della tradizione napoletana, tra folklore e storia locale.

Dulcis in fundo, ecco il progetto: “Il filo delle storie” – Associazione Vernicefresca ETS Scuola dell’infanzia e scuola primaria, che introduce laboratori teatrali rivolti a insegnanti e bambini, con una triplice valenza di formazione, poiché il culmine delle attività sarà una prova aperta in cui saranno invitati anche i genitori. Il teatro diviene così veicolo di condivisione, oltre che di educazione e formazione, e di avvicinamento dei parenti alle esperienze dei più piccoli.

Completa l’azione di “Teatro, Che Classe!”, il progetto : “Cinema, Che Classe!”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani spettatori alla cultura cinematografica e audiovisiva. Insomma, assolutamente da non perdere.

