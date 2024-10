Gennaro D’Orio. Art Days 2024 e il patrimonio artistico contemporaneo : un mondo da scoprire!

La Cultura e le sue eccellenze non si fermano, specie nell’apertura al territorio in termini di sensibilizzazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, in collaborazione con l’associazione Onlus “Amici di Capodimonte”, partecipa all’iniziativa: “Art Days – Napoli Campania 2024”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, in programma il 26 e il 27 ottobre con visite guidate gratuite, perché si possano ammirare, di certo estasiati, i tesori dello straordinario patrimonio artistico, dei nostri giorni, esposti presso il suggestivo sito storico-paesaggistico partenopeo, nel contesto di tale primo grande evento diffuso e collettivo, per l’arte contemporanea nella Regione.

Per quest’anno, il titolo tematico scelto è: “La foresta di fili”, che descrive l’assetto stratificato tipico del territorio campano e delle diverse identità che ne popolano la scena artistica, e che nasce da una rilettura critica e contemporanea de Lo Cunto de li Cunti, overo lo trattenimento de’ peccerille, noto anche come il Pentamerone, di Giambattista Basile, la cui prima edizione viene pubblicata a Napoli tra il 1634 e il 1636.

Si tratta di una raccolta di passatempi destinati alla conversazione cortigiana, articolata in una sofisticata architettura letteraria, che coniuga le tradizioni del racconto orale e quelle narrative classiche.

Per l’occasione, al Real Bosco di Capodimonte, si terranno come detto due visite guidate, di cui la prima, “speciale”, sabato 26 ottobre alle ore 11, alla mostra: “Giuseppe Pirozzi. L’atelier dello scultore”, nella suggestiva sede del cosiddetto “Cellaio”, uno dei 17 edifici storici lì situati. L’esposizione, a cura di Maria Tamajo Contarini e Luciana Berti, presenta una selezione di opere scultoree, tra cui bronzi, gessi, terrecotte, disegni, stampe e preziose sculture-gioiello in argento fuso a cera persa. Il progetto mira a ricreare l’esperienza della visita all’atelier dello scultore, offrendo un dialogo intimo con le opere ed un percorso cronologico che copre il periodo dagli anni Cinquanta a oggi, evidenziando l’evoluzione delle tecniche e dei materiali utilizzati dall’artista. Le 108 opere in mostra, provenienti dall’atelier di Pirozzi e da varie collezioni museali e private, garantiscono un percorso antologico completo, compresa una sosta nelle praterie adiacenti il Cellaio, per ammirare il dittico in bronzo: “La fisicità che si scioglie nell’amplesso con l’anima e Due corpi riflessi nell’onda infranta”, realizzato grazie al contributo di Gianfranco D’Amato, tramite Art Bonus, e donato dall’artista al Museo – Real Bosco di Capodimonte.

La seconda visita guidata, sempre a cura del sodalizio “Amici di Capodimonte”, ed ancora al Real Bosco di Capodimonte, avrà luogo domenica 27 ottobre alle ore 11. Il tour prenderà avvio dal Belvedere, punto di incontro del gruppo, ed offrirà un racconto sulla storia del giardino e della Reggia. Il percorso proseguirà al Giardino dei Principi, dove si potrà osservare l’opera: “Segno Australe Croce del Sud”, di Eliseo Mattiacci. Si continuerà verso Porta di Mezzo, per raggiungere l’imponente installazione: “Massi Erratici“, di Marisa Albanese. Dopo una sosta alla Chiesa di San Gennaro, dove sarà possibile approfondire l’intervento di Calatrava e la sua collaborazione con l’istituto Caselli, si giungerà all’opera: “Ricerca sul Paesaggio”, di Salvatore Emblema, nei pressi del Cellaio. La visita si concluderà con la possibilità di esplorare liberamente la mostra: “Giuseppe Pirozzi. L’atelier dello scultore”, inaugurata il 16 settembre 2024 ed aperta ai visitatori fino al 6 gennaio 2025.

Il professor Giuseppe Pirozzi ha dichiarato: <<Sono molto contento del riconoscimento che questa mostra rappresenta all’interno del contesto cittadino ed in questo museo di prestigio. Il luogo scelto, il Cellaio, è un edificio integrato perfettamente nel Bosco, questo rispecchia il mio lavoro perché da sempre la natura ha fatto parte delle mie opere. Capodimonte è un luogo a me molto caro perché ho abitato qui vicino, mia moglie insegnava all’Istituto Caselli ed il mio studio è stato per un lungo periodo a villa Fagella, nei pressi del Bosco, dove c’erano molte residenze d’artista. Associo Capodimonte all’ex Soprintendente Raffaello Causa che, accanto all’arte antica, ha saputo valorizzare i giovani artisti. Infatti, con lui, nel 1961 partecipai alla mostra chiamata Giovani artisti italiani “alla casina Pompeiana”.

Insomma due giornate, il 26 e il 27 ottobre, assolutamente da non perdere, particolarmente per le significative novità, che un pubblico delle grandi occasioni vorrà certamente scoprire e, perché no, apprezzare.

