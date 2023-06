FRASCATI (Roma). Mirabilia, opere di Fabio Pini.

Esposizione personale di arte contemporanea dell’artista emergente capitolino Fabio Pini all’interno della location comunale del Mercato coperto in Piazza del Mercato di Frascati (Roma) a cura della Galleria d’Arte ed Associazione Culturale “Agarte – Fucina delle Arti” con testi critici di Alessandro Giansanti.

“Mirabilia” racchiude il lavoro realizzato dall’emergente artista romano Fabio Pini in una selezione di 50 disegni di varie dimensioni realizzati con matita colorata, grafite, tempera e punta d’argento su carta, esposti all’interno della location comunale nel centro cittadino di Frascati (Roma). Le opere realizzate negli ultimi anni da Pini riflettono la sua ricerca in un disegno figurativo ricercato, a tratti surreale, un disegno carico di simbolismo, intimo ed incentrato sulla tematica del sogno.

L’esposizione personale, propone un viaggio nel figurativo di un artista che ha fatto del disegno il suo linguaggio prediletto; dalla mano ferma e dettagliata, Pini, artista abile qual’è, si districa in un mondo di freaks, di diversi e di mutanti, tutti interconnessi dal fil rouge che è il mondo onirico di un creativo che riesce a padroneggiare la tecnica muovendosi tra metamorfosi kafkiane ed una buona dose di surrealismo.

Fabio Pini con questa selezione di disegni composta da 50 opere uniche nel loro genere e provenienti da una produzione che spazia dal 2018 al 2023, ci racconta di un universo misterioso fatto di meraviglie, mondi onirici e personaggi criptici in un viaggio denso di rimandi che vanno dal fumetto italiano sino agli horror e alla cultura letteraria. L’esposizione organizzata da Agarte – Fucina delle Arti col patrocinio del Comune di Frascati, mostrerà ufficialmente al pubblico le opere selezionate ed inserite in un apposito catalogo dall’omonimo titolo ed edito da “Agarte – Fucina delle Arti”.

L’esposizione con ingresso libero e gratuito avrà inizio venerdì 16 giugno 2023 dalle ore 16.00 fino alle 22.00 (ingresso libero) e resterà visibile per dieci, ogni giorno dalle 16.00 alle 20.00, fino al giorno di domenica 25 giugno 2023 (dalle ore 16.00 alle 20.00) e si terrà al Mercato coperto di Piazza del Mercato, Frascati (per qualsiasi informazione +39 351 740 5874 / agarte@agarte.it).