FRASCATI (Roma). Frascati in Arte: collettiva di pittori emergenti.

Prima edizione della rassegna annuale di pittori emergenti “Frascati in Arte”: 16 artisti selezionati durante l’anno corrente dall’Associazione Culturale e Galleria d’Arte “Agarte – Fucina delle Arti” con sede in Frascati, mostreranno i loro ultimi lavori per un totale di circa 120 tele di diverso genere, stile e dimensione.

L’esposizione propone i lavori dei seguenti pittori: Mauro Romano, Stefania Fienili, Creola Carla Cristofari, Alessandro Marchetti, Giuseppe Palermo, Roberto Pavoni, Andrea Marazzi, Alessandro Medori, Amomì, Ana Paula Torres, Ivano Petrucci, Davide Nugeni, Antonella Iris de Pascale, Domenico Giglio, Martin Muhoro e Giovanni Giunta (con un’opera di Chiara Fiori).

L’esposizione col patrocinio del Comune di Frascati aprirà col vernissage di venerdì 18 novembre dalle ore 18.00 fino alle 22.00, con possibilità di assistere ad una performance di pittura dal vivo e, proseguirà tutti i giorni per una settimana con chiusura venerdì 25 novembre. La mostra sarà liberamente visitabile (Ingresso gratuito) e seguirà il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, esclusi venerdì 18 e venerdì 25 con apertura dalle 18.00 e chiusura alle 22.00.Durante la 1° Edizione della rassegna “Frascati in Arte” si potranno ammirare i lavori dei pittori selezionati per un totale di circa 6 tele ad artista, tre delle quali selezionate per essere inserite nel catalogo ufficiale edito dalla Gutenberg Edizioni, a cura di Agarte Associazione e Galleria e con i testi critici di Alessandro Giansanti e Mauro Giansanti.

La mostra avrà come sponsor la libreria Cavour Ubik di Frascati e sarà inserita nel catalogo edito dalla Gutenberg Edizioni, avrà inizio venerdì 18 novembre 2022 dalle ore 18.00 fino alle 22.00 (ingresso libero) e resterà visibile per una settimana ogni giorno dalle 16.00 alle 20.00, fino al venerdì 25 novembre 2022 (dalle ore 18.00 alle 22.00) e si terrà al Mercato coperto di Piazza del Mercato, Frascati.

Info:

Piazza del Mercato, Frascati (Roma) – Mercato coperto, dal 18 al 25 novembre 2022

Tutti i giorni dalle ore 16.00 fino alle 20.00. Ingresso gratuito

+39 351 740 5874 / agarte@agarte.it