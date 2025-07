FORTE DEI MARMI (Lu). Forte più che mai.

Elisabetta Rogai torna a esporre in Versilia, non ultima tra ci è rimasto sedotto dall’incomparabile bellezza di una lingua di terra compresa tra mare e montagna, che ha affascinato centinaia di artisti.

Dal primo agosto al 7 settembre 2025, al primo piano della ottocentesca Villa Bertelli di Forte dei Marmi la mostra Forte più che mai si presenta come un vero e proprio dono dell’Artista a chi sa apprezzare l’arte.

La mostra propone infatti 25 opere che abbracciano ben 14 anni di carriera artistica di Rogai, comprendendo 13 dipinti su tela – tra i quali Il tuffo perfetto, concepito quest’anno proprio come omaggio al mare della Versilia e che rappresenta l’immagine portante dell’intera esposizione -, e poi cinque dipinti su denim (il tessuto dei jeans che da motti anni rappresenta un supporto particolarmente caro all’Artista) e sette scaglie di marmo dai 10 ai 25 chilogrammi, su cui Elisabetta Rogai ha dipinto figure per lo più femminili utilizzando colori a olio e vino.

In particolare la scelta del marmo bianco delle Alpi Apuane come supporto per la pittura rappresenta l’ennesima dedica dell’Artista alla Versilia, una terra che – a cominciare da Michelangelo Buonarroti – nella seconda metà del millennio scorso ha sempre attratto gli artisti che ne hanno celebrato il candido splendore, l’unicità e l’irresistibile appeal.

Anche Forte più che mai si pone lo stesso obiettivo.

Per la pittrice fiorentina – che in oltre 50 anni di carriera è tra le rare artiste ad aver eseguito dei grandi affreschi ed è stata autrice della pittura sul Drappellone del Palio di Siena del 2015 – si tratta di un ritorno in Versilia: già nel 2004 il Chiostro di Sant’Agostino di Pietrasanta ospitò la sua mostra personale “La Forza e la Virtù” organizzata dal Comune; poi nel 2009 alla Versiliana di Marina di Pietrasanta per tutta l’estate si ammirarono i dipinti dell’Artista nella mostra “Senza compromessi”; quindi con l’inizio della pratica della “enoarte” – la pittura con il vino che tanta fama e successo le ha procurato in Italia e all’estero – innumerevoli sono state le performance che hanno visto protagonista Elisabetta Rogai proprio in Versilia.

Fino alla scorsa estate, quando nel Boschetto dei lecci di Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, l’Artista volle presentare anche agli amici versiliesi il catalogo della sua mostra “Due leoni per due Repubbliche” che si era appena conclusa a Ca’ Sagredo, sul Canal Grande a Venezia.

Adesso Elisabetta Rogai torna nella villa ottocentesca di via Mazzini con una mostra personale che è una dedica speciale a Forte dei Marmi a cominciare dal titolo: Forte più che mai – con l’allestimento dell’architetto Monica Baldi -, una mostra che vuol essere anche un invito, dopo il mare o la piscina, a tuffarsi nell’arte, che poi rappresenta un tassello culturale fondamentale della civiltà cui apparteniamo.

Arricchisce e completa la mostra il catalogo realizzato da Angelo Pontecorboli Editore dove, insieme alle immagini di tutte le opere in mostra, si possono leggere i testi di Bruno Murzi (Sindaco di Forte dei Marmi), di Ermindo Tucci (Presidente di Villa Bertelli), di Cristina Acidini (Presidente dell’Accademia delle Arti del disegno), di Monica Baldi e di Marco Ferri.

Sullo stesso catalogo Elisabetta Rogai scrive: «La mia arte è un dono di me agli altri, un pensiero che prende forma ed è unico e irripetibile. Un dono che nel tempo accresce il proprio valore e che è frutto della passione di una donna che non ha mai dipinto per hobby, ma l’ha scelto come professione. E gli amanti dell’arte che mi seguono hanno di nuovo l’opportunità di premiarsi con dipinti belli, originali e duraturi. E questo nuovo incontro avviene in una terra a me tanto cara».

E se perfino Eugenio Montale, Premio Nobel per la letteratura, pur in età matura nel 1964 si era divertito a dipingere ad acquarello le cabine della spiaggia di Forte dei Marmi, cedendo all’incanto della «natura selvaggia e sublime» di dannunziana memoria, c’è da capire l’emozione dell’artista fiorentina nell’inaugurare questa sua nuova avventura espositiva.

Info:

Elisabetta Rogai – Forte più che mai, dal 01.08.2025 al 07.09.2025

Sala Ferrario, Villa Bertelli

via Giuseppe Mazzini 200, Forte dei Marmi LU

Ingresso libero

Orari LU-DO 10-13 e 17-22 (nei giorni di concerti solo ore 10-13)

Catalogo Angelo Pontecorboli Editore

www.elisabettarogai.it