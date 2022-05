FORLI’. “MADDALENA. IL MISTERO E L’IMMAGINE.

Sino al 10 luglio 2022 le sale dei Musei San Domenico di Forlì ospitano Maddalena. Il mistero e l’immagine, un nuovo appuntamento espositivo dedicato a un grande mito femminile della nostra storia.

Ma chi era davvero la Maddalena? Perché si è sviluppata quella confusa e affascinante sequenza di rappresentazioni che hanno portato alla costruzione della sua sfaccettata identità? A lei la letteratura e il cinema hanno dedicato centinaia di opere, così come l’arte, ponendola al centro della propria produzione e dando vita a capolavori che hanno segnato, nel corso dei secoli, la sua stessa storia e i suoi sviluppi.

Maria Maddalena è stata così, di volta in volta, peccatrice, penitente, intellettuale, cortigiana, santa e apostola. Di lei, in una sovrapposizione di figure reali e immaginarie, sono state date nei secoli tante interpretazioni: a fianco di San Francesco nella riforma mendicante del Duecento e Trecento, dama cortese nel Quattrocento, venere cristiana a partire dal Cinquecento e lungo i secoli successivi per trasformarsi poi, nel XIX secolo, nel simbolo della rivoluzione femminile e, nel “secolo breve”, nel vessillo del dolore e della protesta.

Il percorso espositivo della mostra si sviluppa in 12 sezioni che comprendono straordinari esempi di pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e opere grafiche. La mostra attraversa secoli di fascinazione per la figura della Maddalena grazie alle interpretazioni che ne diedero i più importanti artisti di ogni epoca: Donatello, Bellini, Tiziano, Tintoretto, Guercino, Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Delacroix, Böcklin, Previati, De Chirico, Guttuso e Chagall, solo per citarne alcuni.

Info:

Tutti i giovedì basterà presentarsi in mostra alle ore 16:20 e acquistare la visita guidata (€ 5,00 oltre al regolare biglietto) per godersi gli oltre 200 capolavori con approfondimenti e curiosità, senza l’obbligo di alcuna prenotazione.

Visite guidate dedicate alle famiglie: Sabato 7 e 21 maggio alle ore 15:00 e domenica 15 e 29 maggio alle ore 10:00 saranno i bambini (dai 6 agli 11 anni) ad essere protagonisti, accompagnati da un massimo di due adulti.

La guida costa sempre € 5,00 oltre al regolare biglietto, ma in questo caso la prenotazione è obbligatoria.

Orari: La mostra è aperta tutti i giorni con orario continuato (lun-ven 9:30-19:00 / sab, dom. e festivi 9:30-20:00).

tel: 0543.36217 – email: mostraforli@tosc.it

sito: www.mostramaddalena.it