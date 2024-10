FERRARA. ​Il Cinquecento: Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso.

La mostra racconta le vicende artistiche del primo Cinquecento a Ferrara, dagli anni del passaggio di consegne dal duca Ercole I d’Este al figlio Alfonso I (1505), fino alla scomparsa di quest’ultimo (1534), committente raffinato e di grandi ambizioni, capace di rinnovare gli spazi privati della corte come quelli pubblici della città.

Il tramonto della generazione di Cosmè Tura, Francesco del Cossa e Ercole de’ Roberti pone Ferrara di fronte alla difficile sfida di un ricambio artistico di alto livello.

All’inizio del nuovo secolo si sviluppa una nuova scuola, più aperta agli scambi con altri centri, che ha come protagonisti quattro maestri: Mazzolino, pittore dall’estro bizzarro che orienta il suo linguaggio in senso anticlassico; Ortolano, portavoce di un naturalismo convinto e sincero; Garofalo, il principale interprete locale della maniera di Raffaello, e Dosso, che sviluppa uno stile originale, colto e divertito, influenzato tanto da Giorgione e Tiziano quanto dalla Roma di Michelangelo.

Il percorso espositivo condurrà il visitatore attraverso una stagione incredibilmente ricca, dove l’antico e il moderno, il sacro e il profano, la storia e la fiaba si fondono in un mondo figurativo che può definirsi, in una parola, ferrarese.

Info:

Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 12 ottobre 2024 – 16 febbraio 2025