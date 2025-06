FARA IN SABINA (Ri). “THROUGH THE KEYHOLE – Attraverso il buco della serratura”.

ForcinArt, con il patrocinio della Pro Loco di Fara in Sabina APS, è lieta di annunciare l’inaugurazione di “THROUGH THE KEYHOLE – ATTRAVERSO IL BUCO DELLA SERRATURA”, un’esposizione che promette di coinvolgere i visitatori in un’esperienza unica, unendo arte visiva e narrazione letteraria.

Da sabato 21 a sabato 29 giugno, lo spaccio espositivo ForcinArt – situato in piazza Garibaldi 15 a Fara in Sabina – apre infatti al pubblico con la mostra “Through the Keyhole”, un’esposizione collettiva di sette artisti legati al territorio: Antonietta Aulicino, Claudio Consumati, Valeria D’Ascenzi, Roberto Giacomello, Tanino G. Infantino, Protonico e Antonio Vastano.

ForcinArt nasce dal desiderio di condividere uno spazio familiare e domestico, dandogli così un nuovo significato. Situato all’interno di un palazzo della fine del 1700, precisamente la Vecchia Procura, nel centro storico di Fara in Sabina, ForcinArt ospita, per la prima volta, questo gruppo di artisti con connessioni sabine per scelta e/o per nascita, per amore e/o per caso ma comunque presenti e vigili e uniti dal desiderio di esprimere la loro creatività, il loro talento. Lo spettatore è guidato in un percorso attraverso le stanze dello Spaccio Espositivo alla scoperta di emozioni e colori. All’interno, un cinematografo evoca curiose situazioni appartenenti al primo cinema sperimentale di Melies, alludendo all’importanza di magia e sorpresa nelle arti visive.

Il progetto ForcinArt sostiene inoltre il lavoro dell’associazione Pasqualina & Friends, che gestisce un piccolo rifugio nella città di Poggio Mirteto dove i randagi possono vivere liberi e felici fino al momento dell’adozione.

Orari di apertura della mostra:

• Anteprima: Giovedì 20 giugno 2025, ore 18:30

• Apertura mostra: Dal 21 al 29 giugno 2025

o Venerdì: 10-13, 17-21

o Sabato e Domenica: 11-21

o Dal lunedì al giovedì su prenotazione.

Vedi locandina: Through the keyhole 1

Vedi elenco artisti: Through the keyhole 2

Info e prenotazioni:

Piazza Giuseppe Garibaldi, 15 – Fara in Sabina (RI) Email: forcinart@gmail.com Telefono: 333.46.79217