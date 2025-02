Da Napoli a Roma, ad Amsterdam. La mostra “Sinfonie visive : un dialogo silenzioso tra luce, colore e anima.

Da Napoli a Roma, ad Amsterdam, l’Arte (con la maiuscola), una delle eccellenze primarie della Cultura, non si ferma. Anzi. Continua a sorprendere con il suo poliedrico talento, arricchito di una passione di lunga data per la pittura e le arti decorative, Maria d’Arienzo, professoressa ordinaria di Diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”, nonché clavicembalista e pianista, formatasi al Conservatorio “San Pietro a Maiella” di Napoli.

Dopo aver partecipato con l’opera: “Non ti vedo. Ti vedo”, alla VII edizione della mostra: “Il senso del sacro. Sentieri di pace”, tenutasi a Napoli ad ottobre scorso, la docente presenta una nuova, qualificata collezione a Roma, presso la prestigiosa Galleria Internazionale “Arte Contesa”, in via Margutta 90.

La Personal, intitolata “Sinfonie visive” (Proposta 2: Arte e spiritualità), è stata infatti inaugurata il 31 gennaio appena scorso con una illustrazione a cura della storica dell’arte Romina Previtali, presenti tra gli altri esperti il gallerista James Castelli ed i critici d’arte: Principe Alfio Borghese e Mario Salvo, nonché un pubblico qualificato, delle grandi occasioni. Eccone di seguito la “lettura”, ovviamente degli addetti ai lavori.

Le opere esposte nella Capitale (fino a sabato 8 febbraio), realizzate con la tecnica dei pastelli a olio, raccontano di un viaggio intimo e spirituale verso l’altro, un dialogo silenzioso tra luce, colore e anima. In tale straordinario quanto significativo contesto, che lascia l’osservatore in profonda riflessione, ogni quadro si configura come una finestra aperta sul profondo, dove la luce emerge come protagonista assoluta, quale elemento vivo e dinamico che guida l’attenzione oltre la superficie del foglio.

“La materia morbida e luminosa dei pastelli, si sottolinea tra l’altro, diventa veicolo di introspezione, in cui i colori stratificati e fusi insieme (un ‘magma’), evocano l’incontro con il prossimo e con il divino. La luce, cuore pulsante delle opere, non si limita ad essere simbolo di fede, ma assume il ruolo di presenza concreta che attraversa ed avvolge, creando un equilibrio sottile tra spiritualità e forma artistica”.

In questa narrazione visiva, i contrasti cromatici e le armonie delicate, si spiega ancora, rappresentano l’esperienza umana di fede e speranza: un percorso segnato da tensioni ed inquietudini, ma sempre illuminato da una guida interiore che conforta ed ispira.

L’esposizione invita a riflettere sulla bellezza che nasce dall’aprirsi agli altri. Ogni tratto racconta una storia, ogni sfumatura si trasforma in preghiera, ogni contrasto diventa una ricerca: un’arte che non è mera rappresentazione, ma un atto di fede, capace di trasformare il buio in speranza e di condurre l’anima verso una dimensione di profonda pace interiore, quale stato di equilibrio psico-emotivo, aggiungiamo noi, in cui l’individuo si sente libero da tensioni e conflitti interni, raggiungendo una condizione di armonia intima, per ritrovare forse spiritualmente se stesso.

Non solo Roma, come già detto, posto che dal prossimo 8 febbraio, sino all’8 marzo, alcune opere di Maria d’Arienzo saranno esposte al Breed Art Studios, in Het Laagt 178 di Amsterdam, nell’ambito della collettiva internazionale “Art is not illusion”.

Una ulteriore occasione, questa, per riscoprire, attraverso la luce dell’arte, il valore dell’incontro e della speranza.

Tornando alla “sinfonia visiva”, considerata aggiungiamo noi da un’altra angolazione, magari quale ritaglio di splendore, si può dire che ogni immagine è un racconto senza parole, un’opera d’arte dall’incanto nascosto che parla direttamente al cuore pulsante, creando con altre un’armonia visiva che cattura l’anima ed alimenta la mente, conducendo in un viaggio dove i confini tra l’opera umana e la bellezza naturale si sfumano, dando vita ad un mondo di suggestione e meraviglia.

Autore: Gennaro D'Orio