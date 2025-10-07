CREMONA. Il Rinascimento di Boccaccio Boccaccino.

Nei 500 anni dalla morte dell’artista il Museo Diocesano di Cremona propone la prima mostra monografica su Boccaccio Boccaccino. Un’occasione irripetibile di studio e di ricerca, per riscoprire un grande e raffinatissimo maestro poco noto al grande pubblico ma che Giorgio Vasari definì, nelle sue celebri Vite, “raro” ed “eccellente pittore”.

Attraverso prestiti di grande rilevanza, concessi da importanti istituzioni museali tra cui le Gallerie degli Uffizi, la Galleria Estense, il Museo di Capodimonte, il Museo Civico di Padova, il Museo Correr, e alcuni prestiti concessi in via eccezionale da prestatori privati, la mostra ripercorre la vicenda artistica di Boccaccino dalle origini sino agli ultimi anni.

Si potrà così comprendere il rilievo del pittore nel più ampio contesto del Rinascimento italiano tra la fine del XV e i primi tre decenni del XVI secolo.

Info:

Museo Diocesano, dal 10 ottobre 2025 al 11 gennaio 2026

Fonte;

Ufficio Stampa: STUDIO ESSECI – Sergio Campagnolo

Tel. 049 663499 – www.studioesseci.net

simone@studioesseci.net – referente Simone Raddi