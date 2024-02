CATANIA. CHAIN 2024 – Cultural Heritage Routes, Safeguarding, Participation, Sustainable Development.

‘Itinerari’ del patrimonio culturale da tutto il mondo: studiosi da dodici paesi a Catania per CHAIN 2024.

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania ospita dal 27 al 29 febbraio 2024 la conferenza internazionale CHAIN 2024 – Cultural Heritage Routes, Safeguarding, Participation, Sustainable Development, organizzata dai dottorandi e dalle dottorande, dai docenti e dalle docenti in Scienze per il Patrimonio e la Produzione Culturale. …

L’evento si svolgerà in modalità mista: in presenza presso l’Aula ‘Vincenzo La Rosa’ – Palazzo Ingrassia del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e online su MS Teams.

Per partecipare online è necessario registrarsi gratuitamente (per ricevere i link) al sito: https://bit.ly/Chain2024TeamsRegistration.

Info:

Email: info@chain-conference.com

Sito: www.chain-conference.com