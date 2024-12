CAMPI FLEGREI (Na). Africaintesta, le luci di Natale brillano anche a Bunda in Tanzania! Un incontro musicale di solidarietà sociale.

Dai Campi Flegrei, da Napoli, le luci di Natale “viaggiano” e brillano a Bunda, in Tanzania (Africa orientale), dove sorge e continua a valorizzarsi il “Villaggio San Francesco”, una eccellente oasi di speranza e di solidale vicinanza, pianificata nel 2013 ed aperta, che era l’estate 2019, ai bambini più vulnerabili di detto Paese: orfani, albini e minori in difficoltà.

Una meravigliosa testimonianza “sul campo”, concretizzatasi grazie ad un progetto, ideato e portato avanti pazientemente, dall’associazione Onlus: “Africaintesta”, nata nel 2010 a Pozzuoli a cura del solerte Francesco Testa (presidente), in uno con un encomiabile “gruppo di lavoro”, tra soci e volontari, che attraverso un’apposita raccolta-fondi (5×1000 ed eventi di beneficenza), ha realizzato l’accogliente struttura di aggregazione e coesione sociale, su un terreno di proprietà della Chiesa, protagoniste sempre più presenti 4 suore della congregazione: “Piccole Missionarie Eucaristiche” (Pme), con casa – madre nel quartiere napoletano di Bagnoli: Sista Arta (la direttrice), Sista Anna, Sista Jennifer e Sista Fernanda.

Ogni giorno, infatti, il manipolo instancabile delle predette religiose, si dedica 24/24h, con immensa gioia e straordinaria abnegazione, alle cure, istruzione e “imparare un mestiere”, in favore dei 70 bambini (all’inizio ne erano 49, dai 3 ai 12 anni), che vivono stabilmente nel Villaggio, diventato oramai una sorta di cittadina. Una cresciuta, “grande famiglia”, con le suore che insegnano ai “loro angioletti”, l’amore per il prossimo, l’impegno fattivo per un domani sempre migliore, i valori fondanti di coesistenza umana e sociale, accompagnandoli nella crescita personale ed educativa, data la disponibilità in loco di scuole primarie e secondarie, frequentate da più di 150 studenti, inclusi i bambini della comunità del posto. Restano inoltre fruibili, un ambulatorio medico per garantire cure di base essenziali, ed una fattoria che non solo provvede alle necessità alimentari del villaggio, ma indirizza i ragazzi della comunità all’importanza salutare della sostenibilità.

Ogni anno, puntualmente, gruppi di esperti volontari si alternano, viaggiando dall’area flegreo-partenopea per recarsi “in missione” a Bunda, a supporto collaborativo all’immane operato svolto dalle suore in ogni campo.

Spiega il presidente dell’organizzazione “Africaintesta, che al Villaggio San Francesco (non lontano dal Lago Victoria), è dato registrare di “progressi significativi, nuove strutture, più bambini accolti ed un futuro sempre più luminoso per la comunità che sosteniamo”.

In agenda, per l’appunto, si sottolinea di altre tre iniziative, aventi come obiettivi, in primis, l’istituzione di altrettanti corsi formativi e quella di laboratori di preparazione professionale, per i cui finanziamenti provvederebbe sempre l’Associazione “no profit”: uno di Informatica, un altro “di sartoria”, un altro ancora “di cucina”. Insomma istruzione innovativa, arte e mestiere, da coniugare armonicamente in un connubio di prospettive di lavoro e sviluppo del territorio, con potenzialità umane di “casa propria”, grazie – si auspica in coro – all’auspicato aiuto di enti, associazioni e soprattutto cittadini comuni.

Intanto, per far conoscere e partecipare questa meravigliosa realtà, “Africaintesta” organizza da diversi anni un lodevole appuntamento, ovvero un “concerto di beneficenza”, divenuto ormai, sottolinea la Onlus, una “tradizione che non solo raccoglie fondi vitali, ma rappresenta un’occasione speciale per condividere i nostri successi e i sogni per l’avvenire”.

Per l’occasione, la manifestazione si terrà mercoledì 8 gennaio 2025, dalle ore 20.45, presso il Teatro Palapartenope di Napoli, per una “serata unica, ricca di emozioni, musica e speranza. Ogni nota suonata sarà un contributo prezioso per migliorare la vita di tanti bambini. Un piccolo gesto può fare la differenza. Insieme possiamo regalare un futuro migliore a chi ne ha più bisogno”, conclude Francesco Testa, mentre ricorda che “dove c’è amore il poco diventa tanto”.

Un principio inalienabile, da condividere senza se e senza ma. Una stella cometa presepiale che sia davvero foriera di pace universale e di vera fratellanza tra i popoli.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it