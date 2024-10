BOLOGNA. Filippo de Pisis: la nascita di un quadro.

La città di Bologna ospiterà la mostra “Filippo de Pisis. Nascita di un quadro“. Dal 18 ottobre 2024 al 17 gennaio 2025, presso il CUBO Unipol, si potranno ammirare opere inedite di questo celebre artista del Novecento italiano. La rassegna, curata da Ilaria Bignotti e Maddalena Tibertelli de Pisis, offre un’immersione profonda nel mondo simbolista e naturalista di de Pisis, con un focus speciale sulla sua connessione tra natura e arte.

Il cuore della mostra è il dipinto “Paesaggio” (1926), una piccola tela olio appartenente al Museo d’impresa del Gruppo Unipol. Questo quadro rappresenta un uomo in contemplazione della natura, riflettendo l’idea di de Pisis della bellezza nascosta nelle piccole cose. Oltre a questo capolavoro, saranno esposti circa quindici altri dipinti, provenienti da collezioni private e dall’archivio del maestro. La mostra crea un dialogo tra queste opere e una selezione di scritti personali dell’artista: diari, appunti e saggi, che rivelano le sue riflessioni sull’arte e sulla vita.

Questa esposizione mette in luce un aspetto meno conosciuto dell’artista: il suo rapporto con l’inquietudine interiore e l’analisi psicologica dell’animo umano. De Pisis trasforma oggetti umili e quotidiani in simboli carichi di significato, come fiori, pesci, o semplici chincaglierie. Le sue opere evocano una sensibilità poetica che richiama il simbolismo di Giovanni Pascoli, amato da de Pisis.

Info:

La mostra, con ingresso gratuito, sarà aperta presso le sedi del CUBO Unipol a Bologna, in Torre Unipol (Via Larga, 8) e Porta Europa (Piazza Sergio Vieira de Mello, 3/5).

Gli orari di apertura sono:

Lunedì: 14:00 – 19:00

Martedì: 9:30 – 23:30

Mercoledì – Venerdì: 9:30 – 20:00

Sabato: 9:30 – 14:30

Domenica: Chiuso

www.cubounipol.it.

Fonte: www.stilearte.it 7 ottobre 2024