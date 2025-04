BOARIO TERME (Bs). ARIS SpazioMuseion: l’arte contemporanea entra nel cuore del parco delle Terme di Boario.

ARIS SpazioMuseion, uno spazio museale che per l’intera stagione ospiterà le opere ed i progetti del collettivo artistico bresciano ARIS – Artisti Risorti.

Il Parco delle Terme di Boario, recentemente al centro di importanti interventi di riqualificazione e divenuto scenario di numerose iniziative culturali e ricreative, si arricchisce di un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea: ARIS SpazioMuseion, gestito dal collettivo bresciano ARIS – Artisti Risorti, composto dal trio Martino Martinotta, Ferdinando Cinini e Riccardo Simoni.

L’inaugurazione si terrà con la partecipazione degli artisti e l’apertura al pubblico della prima mostra dedicata al progetto MITO, nello specifico le opere che ruotano attorno alla figura di Celestino Barbetti, scelto anche per il forte legame con il territorio della Valle Camonica.

Il nome “SpazioMuseion” richiama l’etimologia del termine museo, ovvero il “tempio delle Muse”, figlie di Zeus e della Memoria. Questo legame indissolubile tra arte e memoria è centrale nella ricerca degli ARIS, che esplorano il ruolo dell’artista contemporaneo non come artefice ma come medium per il passaggio di un soggetto o di un gesto dalla dimensione del privato a quella del pubblico, dalla dimensione dell’oblio a quella della memoria.

Il progetto MITO, con cui i tre artisti hanno partecipato in passato ad esposizioni collettive come la Quadriennale di Roma, pone al centro persone comuni, scelte non per la loro eccezionalità, ma per la loro rappresentatività della vita nella sua concretezza.

L’arte si fa così strumento di “mitizzazione”, intrecciando racconto biografico e costruzione simbolica. Quella degli Aris è un’indagine sul senso stesso dell’opera d’arte e dell’artista nella contemporaneità, in quella che Walter Benjamin chiamava “epoca della riproducibilità tecnica”: un contesto in cui il ripensamento dell’arte appare oggi, ai tempi dell’Intelligenza Artificiale, più urgente che mai. Da questo punto di vista, lo SpazioMuseion vuole rappresentare non semplicemente un luogo espositivo, ma un ambiente in cui l’esperienza estetica si attiva e trasforma grazie alla fruizione dello spettatore: uno spazio che vuole diventare una piattaforma aperta al confronto fra gli ARIS e altri protagonisti del panorama artistico italiano, per esplorare nuove frontiere del linguaggio artistico contemporaneo.

Info:

Inaugurazione: giovedì 1 maggio, ore 16.00

Durata della prima mostra: fino al 16 luglio 2025

Parco delle Terme di Boario

arisgruppo@hotmail.com – Tel. 349.3217522