BARD (Ao). Questa è pittura, mostra della pittura di Emilio Vedova.

La potenza del gesto e del segno della pittura di Emilio Vedova (Venezia, 1919-2006) sono al centro della mostra “Questa è pittura” allestita al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, dal 30 novembre 2024 al “2 giugno 2025.

“L’esposizione è promossa dall’Associazione Forte di Bard in collaborazione con 24 Ore Cultura e Fondazione Emilio e Annabianca Vedova.

Il progetto, curato per il Forte di Bard da Gabriella Belli, vuole presentare l’opera di Vedova nella sua valenza pittorica, sfuggendo da ogni tentazione di lettura dettagliatamente storica o socio-politica, per indirizzare lo sguardo verso l’eccellenza della sua pittura, che sempre stupisce per la folgorazione del colore e la vitalità della sua materia, espressione tra le più alte dell’Informale europeo.

Fonte:

Galleria Nazionale d’arte Moderna e Comtemporanea di Roma