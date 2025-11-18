BACOLI (Na). La Sala Ostrichina ospita la mostra “La Voce dell’Arte”, per dire no al femminicidio.

“La Voce dell’Arte”. E’ il significativo titolo della mostra di arte contemporanea, la cui seconda tappa si terrà, questa volta, nelle eleganti, suggestive sale del Palazzo dell’Ostrichina, presso il monumentale, un vero scrigno del passato, Parco Borbonico Vanvitelliano, edificato sulle acque del mitico Lago Fusaro, a Bacoli (Napoli).

Una esposizione collettiva, visitabile dal 23 novembre al 7 dicembre, con la finalità essenziale di accendere i classici riflettori su un tema urgente e doloroso: la violenza di genere e il femminicidio. Una intollerabile barbarie sociale, come ha definito l’inquietante, insistente fenomeno, il Presidente Mattarella.

Stando infatti ai dati dell’anno scorso, della Società Italiana di Pedagogia (SIPED), nel nostro Paese, ogni tre giorni, una donna muore per femminicidio e, nella maggior parte dei casi, ad ucciderla è un uomo che “possiede le chiavi di casa”. Ecco, quindi, una sempre più auspicata opportunità di prevenzione-formazione, grazie ad un tipo di Cultura incisiva, inclusiva ed effettivamente solidale, come appunto tra gli obiettivi fondanti della mostra in parola.

L’inaugurazione dell’evento, un mosaico di arte ed elementi valoriali aggiunti, è fissata per sabato 22 novembre alle h. 18.00, con ingresso gratuito, restando visibile, la vetrina delle opere tematiche, fino al 7 dicembre.

La “VOCE DELL’ARTE” è nata da un’idea di Flora D’angelo e si avvale del Patrocinio Morale del Comune Di Bacoli. Espongono: Carmen Colonna, Antonella Maione, Assunta Delle Mura, Flora D’angelo, Paola Scamardella, Gloria Ajello, Adalgisa Avino, Simona Luise, Rosalba Di Chiara, Antonella Davide, Raffaele Coppola, Rosario Lubrano, Maria Luisa Sgandurra, Gelsomina Ferrara, Alfredo Costigliola, Martine Marques, Emilia Balestrieri, Rossella Mastalia, Tiziana Alimonti, Francesca Rusciano.

All’inaugurazione interverranno: la dott.essa Carmen Borrelli. Carla Ilenia Caiazzo (Presidente dell’associazione “Io Rido Ancora”), la psicologa Erica Maisto, la scrittrice Francesca Illiano.

Il calendario completo degli incontri:

– domenica 23 novembre, 10:30 – 13:00 e 17:00 – 20:00;

– martedì 25 novembre, Giornata contro la violenza di genere, 17:00 – 20:00;

– sabato 29 novembre, 10:30 -13:00 e 17:00 – 20:00;

– domenica 30 novembre, 10:30 – 13:00 e 17:00 – 20:00;

– venerdì 5 dicembre, 17:00 – 20:00;

– sabato 6 dicembre, 10:30-13:00 e 17:00 – 20:00;

– finissage, domenica 7 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Tornando alla splendida, storica location, che ospita l’esposizione, si tratta di uno degli immobili presenti all’interno del Compendio Vanvitelliano del Fusaro, il Real Sito Borbonico di Bacoli. A partire dal 1752, l’area del Fusaro, all’epoca scarsamente abitata, divenne la riserva di caccia e pesca dei Borbone, che affidarono a Luigi Vanvitelli le prime opere per la trasformazione del luogo. Salito al trono Ferdinando IV, gli interventi furono completati da Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi, che nel 1782 realizzò il Casino Reale di caccia sul lago, a breve distanza dalla riva.

Il resto, tutto il resto, è storia dei nostri giorni, che continua a svelarsi e ad appassionare. Anche con “La Voce dell’Arte”.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it