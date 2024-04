“ACQUA COME RISORSA” Elemento vitale. Fondamento nella storia, nel paesaggio, nell’economia, nella cultura, nella tradizione.

BANDO DI CONCORSO – Premio Triveneto “Ermanno Contelli” – I^ edizione

Scadenza 26 OTTOBRE 2024

Il “Gruppo Archeologico Acilius” di Pasiano di Pordenone, con il patrocinio della Regione Fvg, del Comune di Pasiano, della SFA Società Friulana di Archeologia e LTA Livenza Tagliamento Acque e con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale di Pasiano, per adempiere alle volontà di Franca Da Ros di destinare premi di studio in memoria del marito Ermanno Contelli (1940-2021 Pasiano), ricercatore, storico, maestro elementare, scrittore, giornalista, uomo di cultura, testimone arguto e attento del territorio, bandisce un concorso annuale per tre categorie di premi di studio destinato a:

– studenti o ex studenti universitari di corsi di laurea triennale o magistrale o a ciclo unico, studenti di corsi universitari post laurea, specializzandi, dottorandi delle Università del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige;

– studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, di Pordenone e della sua provincia;

– studenti della scuola secondaria di primo grado di Pasiano di Pordenone.

Per maggiori informazioni si rimanda all’allegato: BANDO Contelli

La partecipazione al premio è libera e gratuita.

Info:

“Gruppo Archeologico Acilius” – Pasiano di Pordenone (PN) – via Roma n.115 (Provvisoriamente c/o BIBLIOTECA CIVICA Largo G.Clemente n.1) – e-mail: pasiano@acilius.it – tel: 330.898853, 340.3260065, 347.4149638

E’ gradito preventivo avviso msg WhatsApp

sito: www.acilius.it

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30