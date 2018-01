VENARIA REALE (To). Caravaggio Experience.

Nei grandiosi spazi architettonici della Citroniera Juvarriana della Reggia di Venaria, il visitatore resta “coinvolto” in uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di 50 minuti circa, in funzione contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo, in cui sono evocate 58 opere del grande pittore. L’installazione ripercorre i temi dell’intera produzione caravaggesca: la luce, il naturalismo, la teatralità, la violenza; e termina con un “viaggio” ideale attraverso i luoghi di Caravaggio, seguendo cronologicamente le fasi principali della sua incredibile esperienza di vita.

Consulenza scientifica di Claudio Strinati

Mostra prodotta dal Consorzio La Venaria Reale con Medialart srls, in collaborazione con Roma&Roma

Info:

Citroneriaa delle Scuderie Juvarriane, fino al 11 febbraio 2018

tel. +39 011 4992333

Servizi educativi: prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it – tel. +39 011 4992355

Visite guidate il sabato e la domenica.

Fonte: www.lavenaria.it