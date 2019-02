TORINO. Il tuo compleanno al Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi.

Da quest’anno il Museo Nazionale della Montagna ospita anche feste di compleanno per gruppi di 25 bambini dai 4 ai 12 anni, che potranno divertirsi in sicurezza imparando con gli amici ed i compagni di scuola.

Gli animatori coinvolgeranno i partecipanti in visite e laboratori creativi alla scoperta degli animali di montagna, dei segreti degli alpinisti e anche di come si prepara lo zaino del vero esploratore.

Una festa che trasporterà i bambini in meravigliose avventure alpine!

Info:

Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi – Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 – Torino

Tel. 011 6604104 – e-mail: posta@museomontagna.org – www.museomontagna.org