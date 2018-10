TORINO. Artissima goes Digital!

Artissima, Internazionale d’Arte Contemporanea, apre la sua 25esima edizione a Torino dal 2 al 4 novembre 2018 e lancia oggi la versione completa del suo catalogo online, dove collezionisti, professionisti del settore, appassionati e nativi digitali potranno esplorare in anteprima le gallerie, gli artisti e le opere della fiera.

Con uno sguardo sempre attento alle trasformazioni digitali, la fiera anche nel 2018 attiva all’interno del progetto Artissima Digital – nato nel 2017 e sostenuto da Compagnia di San Paolo – strumenti di approfondimento e conoscenza del proprio ecosistema, creando un modello di relazione più efficace, immediato e su misura con il proprio pubblico, prima e dopo l’evento.

Torna sulla piattaforma artissima.art il catalogo virtuale dove ogni visitatore potrà esplorare Artissima virtualmente e studiarne i contenuti. Registrandosi poi potrà attivare una propria area dedicata in cui salvare le opere, le gallerie e gli artisti che più lo affascinano, creando così la sua personale ‘collezione virtuale’.

Torna anche l’agenda online che permetterà di fruire degli eventi calendarizzati in modo rapido e immediato. Interagendo con la wishlist, l’agenda consentirà ai visitatori registrati di salvare nella propria area personale gli eventi preferiti: talk, visite guidate, premiazioni, workshop e incontri.

Nell’ambito del progetto e con l’intento di celebrare il venticinquesimo anniversario, nasce poi Artissima Stories. 25 years of Art, un programma integrato fra blog e video, a cura di Edoardo Bonaspetti e Stefano Cernuschi, con Anna Bergamasco. Un palinsesto di 25 interviste a personaggi rilevanti della storia di Artissima: 5 direttori, 5 curatori, 5 collezionisti e 10 galleristi. 25 punti di vista su Artissima e il mondo dell’arte contemporanea, in onda tutte le settimane sul sito e i social media della fiera, fino a novembre.

Insieme alla interviste del palinsesto, il blog della fiera, sempre vivo di contenuti aggiornati, ospiterà anche i contributi della redazione di #ArtissimaLive, composta da riviste on-line, blogger e siti web di settore. Nel 2018 la redazione oltre a raccontare “in presa diretta” la fiera, lavorerà tangenzialmente sul tema del suono: all’interno di una cellula monoposto, ogni giorno verrà ospitato un blogger che nella fase di creazione di contenuti editoriali selezionerà anche dei brani musicali da condividere con il pubblico che vorrà sedersi al di fuori della stanza. Una sorta di inspirational soundtrack di accompagnamento al processo creativo e, per estensione, alla fiera. La rosa dei partecipanti, coordinata da Elena Bordignon, comprende: ATP Diary, Droste Effect, Kabul, Widewalls.

Infine, accanto all’area dedicata ai blogger e in continuità con essa, Artissima amplia la #SocialRoom, spazio fisico in cui il pubblico digitale potrà ricaricare i propri dispositivi in un ambiente ricco di stimoli e suggestioni, e introduce per la prima volta un’area dedicata al palinsesto video #ArtissimaRewind, dove si potranno scoprire e approfondire anche le edizioni precedenti della fiera, celebrandone i primi 25 anni.

Tutto l’ecosistema digitale sarà consultabile in fiera grazie a due postazioni dedicate poste all’ingresso del padiglione che consentiranno di sfogliare non solo il catalogo virtuale per informazioni last-minute, ma anche il ricco calendario di eventi.

