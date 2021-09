Sky Arte. Palmira ieri e oggi.

Emblema degli effetti devastanti che la furia del conflitto può avere sul patrimonio culturale, Palmira è protagonista del documentario in onda su Sky Arte sabato 4 settembre.

La pellicola “I volti dimenticati di Palmira” ricompone l’identità della città siriana attraverso le ricerche archeologiche incentrate sui ritratti funebri sparsi in tutto il mondo.

Un’occasione unica per ripercorrere la storia di Palmira attraverso i volti dei suoi abitanti, restituendo l’immagine di una città multiculturale e dalle tante sfumature, che merita un futuro altrettanto glorioso.

