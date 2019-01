Silvia BOTTARO. Paolo Gerolamo Brusco (1742-1820). Un artista nel tessuto urbano di Savona ed il suo legame con la Liguria.

Ricerca dedicata al pittore Paolo Gerolamo Brusco (1742-1820), artista poco noto che studiò a Roma col Batoni e il Mengs e che è stato diretto testimone della prigionia a Savona di papa Pio VII, per mano di Napoleone, ritraendo il Santo Padre durante tale cattività e facendo, in tal modo, veicolare la sua immagine al di là della sua residenza nel palazzo vescovile di Savona (è pubblicato un inedito ritratto del Papa in questione).

Il libro, poi, vuole raccogliere interesse al fine del restauro di una pala d’altare di proprietà del Comune di Carcare (Savona) ritraente S. Giuseppe Calsanzio mentre parla ai suoi studenti nel collegio calasanziano di Carcare da lui fondato nel 1621, quale prima scuola di tale indirizzo pedagogico in Italia.

L’introduzione è stata scritta dalla Dr.a Silvana Vernazza della Soprintendenza di Genova: testo che vi allego e così la copertina del libro e la tela del Brusco ritraente S. Giuseppe Calasanzio da restaurare e quella con papa PIO VII (proprietà del Comune di Carcare).

1) Paolo Gerolamo Brusco, Ritratto di Pio VII, olio su tela, cm. 50×40, già collezione Barrili, Comune di Carcare, Savona, fotografia di Lino Genzano

2) Paolo Geroilamo Brusco, San Giuseppe Calasanzio ed i suoi studenti, olio su tela, cm. 177×121, Comune di Carcare, Savona, fotografia di Lino Genzano