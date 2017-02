SAN SECONDO DI PINEROLO (To). Tiepolo e il Settecento veneto.

La Fondazione Cosso comunica che sabato 25 febbraio 2017 nel pomeriggio aprirà al pubblico la nuova mostra “Tiepolo e il Settecento veneto”, curata dal Prof. Giovanni Carlo Federico Villa e presentata dalla Fondazione Cosso, in collaborazione con i Musei Civici di Vicenza.

Il progetto si svilupperà intorno a preziosi capolavori, provenienti dalla Pinacoteca di Palazzo Chiericati a Vicenza, in un viaggio attraverso dipinti, disegni, acqueforti, incisioni e sculture, che accompagneranno il visitatore alla scoperta dei grandi temi del secolo dei lumi. Protagonisti nelle sale espositive dell’antica dimora, Giambattista e Giandomenico Tiepolo, artisti profondamente amati e riconosciuti dalla nobiltà del loro tempo, la cui fama varcò i confini della natia Venezia per renderli immortali e ricercati dalle grandi corti europee, ma anche altri grandi nomi del panorama artistico settecentesco, veneto ed europeo, un racconto in cinquanta opere -e tra esse capolavori assoluti della storia dell’arte occidentale- che consentirà al pubblico di ammirare al Castello di Miradolo anche tele riscoperte da recenti restauri.

Per i gruppi ci sarà la possibilità di affiancare alla visita della mostra tour tematici al meraviglioso Parco storico, che a partire da marzo si risveglierà dal letargo invernale per dipingersi di sgargianti colori e adonarsi di bellissimi fiori.

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Viaggiator Curioso” sarà inoltre possibile abbinare alla visita della mostra itinerari di una giornata, per esplorare ricchezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio. Il pranzo potrà avere luogo negli spazi del Castello di Miradolo oppure presso il “Ristorante Piazza Duomo” di Pinerolo, convenzionato con la Fondazione Cosso.

Info:

Fondazione Cosso – Castello di Miradolo – gruppi@fondazionecosso.it