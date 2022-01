ROMA. La Galleria Borghese espone capolavori provenienti dai depositi.

Continuano alla Galleria Borghese di Roma le attività che da anni mirano alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio meno noto delle proprie collezioni, ovvero i capolavori custoditi nel suo deposito.

Nel 2019 l’istituzione capitolina lanciava Capolavori dai depositi: la Galleria Borghese racconta, format attraverso il quale venivano aperti ai visitatori i propri depositi, concepiti tra l’altro come una “seconda quadreria” con 260 dipinti esposti su due livelli.

In questi giorni la Galleria ha lanciato una nuova iniziativa, I quadri scendono le scale: fino al prossimo 7 febbraio 2022 15 opere generalmente custodite nei depositi saranno presentate, a rotazione, lungo il percorso espositivo del museo.

Tra le opere protagoniste de “I quadri scendono le scale” sono il Ritratto di dama di Lucia Anguissola, un probabile ritratto della sorella Sofonisba, anche lei pittrice, e Le tre grazie, tela di Ventura Salimbeni precedentemente attribuita a Francesco Vanni e a Rutilio Manetti. Nell’opera di Anguissola, la figura femminile rappresentata tiene tra le dita una collana a cordoncino, tratto distintivo proprio della pittura dell’artista; Le tre grazie di Salimbeni, invece, vede Aglaia, Eufrosine e Talìa immerse in un paesaggio dall’atmosfera quasi sognante, alla presenza di Eros e Anteros.

Autore: Giulia Ronchi – Desirèe Maida

Fonte: www.artribune.com, 8 gen 2022