ROMA. Klimt a Palazzo Braschi. La Secessione e l’Italia.

Boom di visitatori e di prenotazioni per la grande mostra dedicata a Gustav Klimt e al suo gruppo dei secessionisti. In corso fino al 22 marzo 2022 al Museo di Roma a Palazzo Braschi, Klimt.

“La Secessione e l’Italia” – a cura di Franz Smola, curatore del Belvedere di Vienna purtroppo in via di chiusura per il lockdown austriaco, Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali e Sandra Tretter, vicedirettore della Klimt Foundation di Vienna -, dalla sua apertura lo scorso 27 ottobre, ha visto un’affluenza totale di oltre 30mila visitatori amanti del grande pittore austriaco che, con le sue opere, ha scritto una delle pagine più significative del Novecento europeo.

La mostra si presenta, infatti, come un’occasione imperdibile per poter vedere le oltre 200 opere provenienti dal Belvedere di Vienna, dalla Klimt Foundation e da altre raccolte pubbliche e private, per un percorso che racconta la storia artistica di Klimt, il suo ruolo di cofondatore della Secessione Viennese, i suoi viaggi, le sue mostre, e quindi il suo aspetto “pubblico”.

Tra le opere in mostra, c’è anche il Ritratto di Signora (1916-1917) proveniente dalla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi che, da lì scomparso in circostanze misteriose nel 1997, è stato ritrovato quasi per caso nel 2019 durante i lavori di pulitura di una pianta d’edera su una parete esterna del museo.

Autore: Claudia Giraud

Fonte: www.artribune.com, 23 nov 2021